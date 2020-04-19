染疫軍艦停靠左營、台南足跡曝光，北高雄漢神巨蛋19日晚不僅提前於8點30分閉店，且對廠商與合作夥伴通告周一（20日）至周二（21日）兩天將暫停營業進行消毒清潔工作，以配合中央與高雄市政府防疫規定，這也是疫情擴散二個多月以來百貨停業首例，而緊接著包括義大outlet商城也在高雄市府強制封館消毒下宣布周一停業消毒，台南新光三越新天地店亦應台南市府要求20日周一封館一天消毒。

對於染疫軍艦恐掀大規模群聚感染，也造成高雄市、台南市等市府緊張，更引發百貨業界震驚，二月疫情擴散之初即傳出鑽石公主號郵輪旅客在基隆、台北趴趴走的足跡警訊，其中更包含台北101等商場，但未有台北市政府強制封館消毒要求，此次高雄市政府、台南市政府均主動公告與封館消毒。

漢神巨蛋指出，主要是因應新型冠狀病毒疫情影響，漢神巨蛋將用高於政府規範的嚴格標準，調整營業時間，也就是周一與周二兩天暫停營業，並進行兩天的消毒清潔工作，同時也配合中央疫情指揮中心以及高雄市政府防疫規定。

新光三越則指出，新光三越台南新天地主要為配合中央防疫中心與台南市政府之防疫規定，將於明日（20日）進行一日全面封館消毒，且在19日晚上9點只出不進提前閉店。新光三越表示，主要是顧及顧客及員工安全而擴大消毒工作。

而根據敦睦艦隊群聚疫情確診病例的初步疫調，確診病例活動有7個據點包括漢神巨蛋的海港餐廳、添好運與cafe del sol，以及義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店等商場，其中除了漢神巨蛋已宣布周一、周二停業進行大規模高規格消毒外，義大世界購物廣場（義大商城）也配合中央防疫中心與高雄市府之防疫規定，於周一休館一天進行消毒清潔工作。

(工商 )