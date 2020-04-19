美國政府4月16日公布的數據顯示，過去一個月新申請失業金的人數高達2200萬人，失業率已經增加到了創紀錄的15%。過去在美國，食品銀行是專門接濟當地窮人、發放食品的慈善組織，現在已經成為了美國民眾經常光顧的地方。成千上萬美國人開著汽車排隊通宵等待領取食品援助。

據《每日郵報》4月17日報道，無人機拍攝的照片顯示，位於德州的聖安東尼奧食物銀行，出現了人們通宵排隊的壯觀場景，排隊的車輛最多時達到了1.2萬輛，要比一周之前還多2000輛。食物銀行執行長庫珀表示，食物銀行正常情況下為南德州大約6萬人提供食物，現在數字翻了一番。

據悉，食物銀行原來只是給那些生活極端困難的家庭提供援助，現在消息傳開后成為了很多美國民眾的求助對象。食物銀行發言人維拉雷亞爾表示，「這場流行病顯示了家庭預算的脆弱性，沒有存款的美國人在失去工作後，連吃飯都成問題。」

在食物銀行工作了16年的曼寧表示，自己從來沒有過像這樣需求爆發、物資匱乏和恐慌情緒時出現的情況，只能用瘋狂來形容。有很多人實際上是第一次去食物銀行，他們在採訪中表示：「必須竭盡所能地拿到一切可以拿的食物，因為沒有人知道未來會發生什麼。」

美國是世界上最富裕的國家，但也是一個低儲蓄的國家，在災難來臨時很多人根本沒有應對能力。美聯儲去年公布的調查數據顯示，美國約有50%的家庭沒有應急儲蓄，有40%的成年人沒有能力支付額外的400美元開支。美國一個調查機構發布的數據顯示，36%的美國人認為自己的失業後儲蓄撐不過1個月，還有24%的人認為最多能維持1-3個月。也就是說，有6成美國人失去工作收后后無法維持自己生活三個月。

事實上，並不是所有前來排隊的美國人生活已經困難到斷糧的地步，更多的原因還是因為恐慌。從排除的車輛可以看出，有些並不是社會最貧窮的成員，他們還是擔心疫情持續會導致生活物資供應中斷。

據英國《衛報》報道，為了保證農場工人的安全，收割勞作時必須保持社交距離，導致工作效率大大下降。一些農場不得不把很多農作物留在地里，導致城市居民購買的食品價格不斷上漲。食品銀行一般只提供能夠大量滯留和不易腐爛的食品，還有大量農產品因為供應鏈中斷浪費了。

根據《每日頭條》指出，真正貧窮的國家不會有人開著車去領食品，這一景象是美國社會無力應對危機的一種體現。美國人一直有災難發生時儲備物資的習慣，食物銀行現在已經變成了慈善機構發放「戰略物資」的中心。另外，出現如此大規模車輛排隊的情況也說明食物銀行的物資供應已經無法滿足美國社會的需要，看來美國政府不但要解決失業人群的吃飯問題，更要解決民眾的恐慌心理。

(中時電子報)