新冠肺炎疫情蔓延，台中市新增3確診病例，台中市長盧秀燕在臉書po文表示，「我是一個市長，也是一個媽媽。國軍發生確診案例，秀燕很遺憾也很心疼」，網友回應則紛紛希望市府能比照高雄市，公布3確診個案明確的足跡及時間軸。市府表示，已要求衛生局連夜公布明確足跡及時間軸。

盧秀燕指出，「有台中的孩子出現在確診名單，秀燕想告訴你們：別擔心，我會在你們身邊，也會好好照顧你們」。很遺憾國軍在全力配合指揮中心的疫調下，竟還是出現了破口，身為媽媽的我對這些台中子弟更加心疼，尤擔心社會與論造成個案心理壓力等；秀燕也好想給我們子弟兵的家屬一個擁抱，因為他們更加辛苦也更加地有壓力，不論是身心靈皆是。

網友回應請媽媽市長加油，但更多是希望市府「能公佈明確的地點和時間軸，好讓曾經去過那些地方的民眾能提高警覺……」「請公佈地點和時間軸，以便保護自己，家人，周圍所有人」，「希望能公佈明確的地點和時間軸，加強消毒。

還有網友表示，「此次艦隊染疫、高雄市政府直接公布足跡、站在共同防疫立場、台中市也該直接公布地點名稱」！還有網友痛批「沒有公布確切的時間及地點，有說等於沒說」。

曾梓展說明，其中住清水的23歲軍艦實習生，4月12日出現頭痛、嗅覺失調等症狀，4月15日下船返家後，搭乘火車從軍營到新左營火車站，並搭乘高鐵至烏日站，當天因身體不適就醫，4月17日再次就醫，經醫院通報採檢確診後，目前收治於負壓隔離病房。該案返家後，活動範圍僅有家裡與診所，目前匡列接觸者7名居家隔離中，均無不適症狀。

住沙鹿的28歲男正職士官，4月15日下船後，自凹子底搭乘捷運至左營高鐵站，再搭高鐵回台中烏日站，之後搭巴士到台中與朋友碰面，之後在85度C沙鹿英才店喝咖啡，4月16日與母親到家樂福沙鹿店購物，4月17日自己再到華得來清水店買飲料，4月18日經案弟開車載送至集合地點時，因體溫37.4度，由軍方救護車載送就醫採檢，並收治於負壓隔離病房中，目前匡列接觸者5名。

一名確診者是家住龍井27歲的男士官，4月13日因喉嚨痛至醫務所就醫，有開藥服用，4月15日隨船返港後，由家人開車至左營接送，先至雲林縣外婆家，再返回台中，4月16日次因喉嚨痛至診所就醫，當天有到歐奇牛排沙鹿店用餐，4月17日曾開車至苗栗女友家中，再至新竹某風景區散步，後至苗栗商場購物，晚間返回台中住家，4月18日早上部隊召集，經採檢確診，已於負壓隔離病房治療中，匡列接觸者10名。

(中時 )