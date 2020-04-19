19日在台北體育館壓軸登場的大專排球聯賽公開一級男生組冠軍賽，問鼎13連霸的台灣師大，遭遇中原大學頑強抵抗，不過衛冕軍的臨場應變能力還是優於對手，最終台師大有驚無險以25比16、25比18、25比27、25比19力退中原，將UVL男生組連霸紀錄繼續往下寫。

中原一開賽延續昨擊敗彰師大的高昂鬥志，陳冠中、洪熙鈞的強勢進攻讓中原取得5比2領先，逼得台師大趕緊暫停。台師大隨後開始增加發球威力，伍政廷在這段時間扮演重要的追分要角，連續7顆跳發球球要命，加上李興國持續在2號位逞凶，台師大反而超車搶下首局。

中原第二局捲土重來，洪熙鈞、鄧岳昕扛起得分重擔，力抗台師大李興國、高偉誠的猛烈砲火。只是雙方的拉鋸到12比12後有了變化，臺師大黃澄浩的發球再度造成對手接發球亂流，將比方擴大到4分差，至此再也不給中原機會，取得聽牌優勢。

沒有退路的中原，第三局一度處於20比23落後，中原決定與其坐以待斃，不如置死地而後生，陳冠中、洪熙鈞兩人放手一搏選擇在發球上全力加壓，沒想到這樣的選擇，換到了續命機會，中原不但摧毀對手接發球，把比賽帶進deuce，更靠陳政錡攔網成功逆轉拿下此局。

前一局的大意失荊州，讓台師大不敢再鬆懈，除了在發球上給足對手壓力外，也加強了攔網、防守兩端的連結，這樣的改變成功破壞中原流暢的攻守節奏，也讓球隊整局都保有些微領先，最後就在高偉誠四號位不斷攻擊得分後，替本場冠軍賽畫下句點。

在13連霸當中參與其中7次的台師大自由球員蘇厚禎表示:「從最年輕到最資深，今年絕對是最艱辛的一年，李興國的回歸適時補上了吳宗軒的空缺，加上球隊長久建立起的優良體系，讓我們能靠著團隊合作去擊敗任何對手。」

(中時 )