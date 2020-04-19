海軍敦睦艦隊成防疫破口，累計已有24人感染新冠肺炎，三軍統帥蔡英文下令要徹底檢謝防疫管理作為。從軍方的回應屢被媒體踢爆打臉，外界質疑是否有隱匿疫情。不過，輔大助理教授周偉航認為，這次狀況應是從上到下都神經大條不長眼。

周偉航在臉書「特急件小周的人渣文本」分析，依他對國軍的瞭解，此次狀況應該不是隱匿疫情，而是從上到下都神經大條不長眼。

從上到下是如何的不長眼？他指出，基層是看到有人咳也沒人當一回事；中層是看到全國繃緊神經而自家還薩一聲解散；高層是到現在為止都還搞不清楚洞是開在哪邊。

周偉航說，其實兵出的包有無限可能，因為國軍就是幼童智力成人體力的群體，幹部平常就要繃緊神經。他後來回應留言妙喻，所謂幼童智力成人體力，「就是排長才剛講完槍口不能對人，轉頭就看到板凳上的兵嘴含槍管在示範如何口交給鄰兵看。」

雖說軍中不乏一堆天兵，但有內行網友也揭露軍中的暗黑內情，「一人確診全船禁假，是我也不敢講」、「就算你敢講，往上報到排長就差不多會被擋下來了」、「其實軍隊現在才曝光問題已經撐很久了」。

至於這次海軍出包，網友預言最後的結局，「海軍司令、副司令準備拔走，中層幹部記過，基層幹部天天被督導到爆，基層士兵發小卡防疫，結果大概也就是這樣吧。」

(中時電子報)