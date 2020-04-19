美國太空司令部(US Space Force)表示，俄羅斯於4月15日，發射了一枚反衛星飛彈，證明俄羅斯的太空武器，已威脅了美國衛星，因此司令部對此表示譴責。

太空新聞(Spacenews)報導，美國太空司令部司令、兼美國太空部隊太空行動負責人約翰‧雷蒙將軍(John Raymond)說：「俄羅斯最近的反衛星試驗，證明對美國與盟國的太空系統面臨的威脅相當真實、嚴重，並且還在加劇。」

美國太空司令部在4月15日發表的聲明中說，該起試驗，證明俄羅斯的飛彈已具備摧毀低地球軌道衛星的能力。

雷蒙在2月份曾提出警告，表俄羅斯正在部署的「監察者」(Inspector )衛星-「宇宙2542號」(Cosmos-2542)，該衛星又射出一枚「宇宙2543號」(Cosmos-2543)子衛星，正在追蹤美國的軍用衛星USA 245，因為上頭的機密成像技術，令俄國芒刺在背。

雷蒙德說，俄羅斯的宇宙2542、2543「表現出太空武器的特徵，並且在美國政府衛星附近進行演習，這在任何其他領域，都是不負責任，並帶有潛在威脅。」

他呼籲各國政府對太空中的行為，採取規範。

努多(Nudol)反彈道系統，射速極快。

安全世界基金會（Secure World Foundation）計劃負責人布萊恩·韋登（Brian Weeden）表示，俄國的試驗武器，是「努多」(Nudol)反彈道、反衛星飛彈系統，自2014年以來，努多系統已進行了第9與第10次測試，因此我們知道，該系統已經開發了一段時間。

(中時電子報)