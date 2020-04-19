上周有三天零確診，是否拚經濟有譜了？行政院政委龔明鑫今明確表示，何時可進入振興階段，啟動酷碰券折扣，要聽取指揮中心指示，畢竟疫情並未明朗化，不能為拚經濟成防疫破口。

針對酷碰券發放，立法院法制局研析報告建議，應搭配其他補助措施或考慮提高補助比例，促進消費意願。

立法院20日將進行朝野協商，五度協商追加1500億特別預算條例修正案，國民黨團堅持追加1000億發放現金，使得特別預算上限為3100億元，與政院版2100億元對決。若周一無共識，不排除周二進行表決大戰。

至於何時才是進入振興階段，拚經擠的拐點？龔明鑫說要聽指揮中心的指示，追問有無任何零確診達幾天就算可以放鬆，全力拚經濟及國內旅遊的指標？他說，目前並無任標準，畢竟國際疫情仍嚴峻，且敦睦艦又有24人確診，一切都要聽專家防疫的研判，以免成防疫破口。

防疫行政院規劃三部曲，防疫、紓困、振興，其中特別預算包含增列111億元，辦理酷碰折扣優惠。經濟部目前規劃酷碰券將以行動支付為主，搭配實體敬老卡回饋，鼓勵民眾使用實名認證行動支付工具並於特定商家消費，可獲得優惠25％，即民眾消費4千元，優惠上限1千元。

未來每人每月在每個電子支付平台之優惠上限1千元，若在4個行動支付平台消費，則共計最多優惠上限為4千元，藉此刺激內需，鼓勵民眾消費。目前洽談中平台有街口支付、玉山PI錢包、LINE PAY、TAIWAN PAY等，不排除還會增加。

政府補助1千元，總消費額度4千元，即民眾必須自掏腰包3千元，經濟部預期藉此產生4倍促進消費的加乘經濟效益。

但立法院法制局研析後，提出三點建議。一、應搭配其他補助措施或考慮提高補助比例，促進消費意願。法制局訒消費者使用酷碰券，需自己負擔購物金額3/4，如消費者連基本費用都難以支付，根本無意願再行支付額外的消費費用，因此應搭其他補助，或考慮針對特殊弱勢民眾提高補助比例至超過1/4，以增加消費之吸引力。

二、以電子支付方式消費，應考慮民眾消費習慣及便利性。法制局指出，一種電子支付工具優惠上限1千元，亦即要使用酷碰券的民眾，不僅要有一種電子支付工具，還要越多越好。但對不習慣電子支付方式或僅有1-2種電子支付工具的民眾而言，並不算便利，易降低民眾消費意願及額度。建議此政策規劃實施前，應先評估現行電子支付方式普及率，包含民眾使用各種電子支付方式之習慣、頻率、消費額度、商品或行業種類等，設計對消費者較為友善便利之使用方式。 三、適用店家及產業受限制，應考慮放寬。法制局說， 酷碰券另一個令人詬病之處在於既然要使用電子支付，則必須要與該等行動支付平台簽約的店家消費，但目前有許多傳統攤商、店面並不支援行動支付，或即使店家提供電子支付，也只限於某1-2種行動支付方式工具；加上依經濟部規劃，電商、外送與超市賣場等因疫情受惠產業並不適用酷碰券。亦即，即使民眾有某種行動支付工具，能消費的店家種類或產業，亦屬有限，應予放寬。

法制局說，主管機關雖可搭配酷碰券之折扣優惠，趁機鼓勵消費者及店家使用電子支付工具，但在疫情期間，經濟低迷、消費不振之此時，是否適宜把酷碰券政策目的反客為主，及是否有同時振興電子支付產業的急迫性，均待商榷。

(工商 )