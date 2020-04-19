馬爾地夫是許多人心中首選的度假蜜月勝地，然而這樣的仙境卻在15日傳出極端組織伊斯蘭國（IS）在當地發動恐怖攻擊，至少有5艘船遭汽油彈炸毀，其中一艘更是當場燒到剩下焦黑骨架。事後聖戰士明確指出目標是「馬爾地夫政府與其效忠者」。

綜合外媒報導，著名的旅遊勝地馬爾地夫從今年2月開始就陸續出現恐怖攻擊，馬爾地夫警方表示，本月15日清晨南阿里環礁（Alifu Dhaalu Atoll）港口遭人蓄意縱火，IS武裝分子在中部海岸炸毀5艘船，其中包括一艘警用快艇、一艘救護快艇。

馬爾地夫15日驚傳有IS聖戰士在當地港口發動恐怖攻擊，用汽油彈炸毀5艘船，事後承認犯案，明確指出目標為「馬爾地夫政府與其效忠者」。（圖／推特 @herbert engel）

事發後不久，IS隨即發表聲明是該組織聖戰分子所為，下手動機為消滅馬爾地夫政府與其效忠者，並以「燃燒彈」作為武器，摧毀屬於「叛教馬爾地夫政府及其效忠者」的船隻，且附上船隻殘骸的照片，而2、3月隨機攻擊遊客的案件也是IS支持者所為，根據報導指出，當時馬爾地夫警方於2月共逮捕7名隨機持刀傷人的IS聖戰士，共有3名來自中國、澳洲的外籍人士受傷。

馬爾地夫是伊斯蘭國家，有30年是前總統蓋約姆（Maumoon Abdul Gayoom）統治，當時為「溫和的伊斯蘭國家」，2008年該國迎來民主制度，讓更多宗教有開放表達空間，冒出薩拉菲主義等保守的意識型態，「伊斯蘭極端主義」竄起，許多人民紛紛開始效忠於IS組織，甚至自發性發起「聖戰」，激進者於是開始故意攻擊觀光客、島嶼飯店，藉以打擊仰賴觀光發展經濟的馬爾地夫。

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(中時電子報)