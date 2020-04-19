敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，國防部將組專案調查小組釐清各項防疫作為。宅神朱學恒認為，還有什麼好調查的？我們又不是沒當過兵，沒有長官命令誰敢出海出國。

朱學恒在臉書貼文直指，大家就不要再怪這些船上的官兵了，我們又不是沒當過兵，是誰要敦睦任務繼續進行誰扛責，誰讓官兵下船參加活動，可以不戴口罩誰扛責，誰讓出國出海官兵不隔離就解散誰扛責，誰讓出國出海官兵不檢疫就放假誰扛責。

他認為，這3艘船艦上，從艦長到二兵都一樣，沒有長官命令誰敢出海出國，沒有長官命令誰敢拿下口罩？沒有長官命令誰敢解散，誰敢留船上，誰敢放假，誰敢不檢疫？

朱學恒接著表示，不用組什麼調查小組，能下這種命令的就那麼幾個人，問一問就知道了，還有什麼好調查的？

網友紛紛說，「你知道的太多了。」、「你話說的太明白了～」、「有當過兵的都知道。」、「幹嘛這麼專業？」、「答案很明顯，但沒人敢掀開那塊布。」、「果然有當過兵。」、「真的！當兵的能說什麼，都是將官他們說的算...」、「就裝模作樣調查一下，結果肯定很奇妙」、「漢光可以延期，敦睦不行？」

(中時電子報)