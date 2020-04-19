新冠肺炎在全球大流行，福特汽車（Ford）執行長哈克特（Jim Hackett）接受《巴倫》（Barrons）財經周刊專訪表示，福特的新車將採用奈米級抗菌表面材質，讓病毒無法附著。

哈克特表示，新車表面材質將能抗菌，表面的奈米結構將讓病菌無法附著。奈米級抗菌表面材質雖然肉眼看不見，但若放在顯微鏡下，就好像是將病毒置於箭尖，病菌將被刺穿。

新冠肺炎疫情重創全球經濟，哈克特受訪時談論到福特的因應之道。他表示，福特創立將近117年，公司經歷許多重大事件，例如世界大戰。福特在2008年全球金融危機並未接受美國政府紓困，公司獲得客戶讚許與尊敬。

哈克特指出，這件事對公司有深刻的影響，「如果再次面臨挑戰，大家都希望做好萬全準備。」這次福特已經做好準備。

福特啟用早已備好的緊急應變計畫；暫停發放股利，以便保留現金，還有管理階層減薪等措施。

美國多州為了防疫而宣布禁足令，哈克特表示，公司原本就有大約1,000名員工在家工作，目前遠端工作的員工有12.5萬人，生產力依舊非常高。

美國發生911事件時，哈克特擔任辦公室家具公司Steelcase執行長。哈克特認為911與新冠肺炎疫情不同的地方，是911過後業務持續運作，全球的工廠並未因此關閉。

被問到優步（Uber）和Lyft等叫車服務業者崛起，對業務的影響，哈克特表示，疫情讓民眾減少使用共乘服務，相信消費者日後仍會想要掌控自己所處的空間環境，當中亦包括汽車。

(工商 )