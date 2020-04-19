美國多州實施禁足令抑制新冠肺炎擴散，然而過去一周以來，美國各地不少民眾走上街頭抗議，要求重啟經濟活動。在此同時，美國總統川普宣布，德州與佛蒙特州部分企業27日起將可回復運作。

德州、加州、佛羅里達、北卡羅萊納、維吉尼亞、密西根、明尼蘇達與愛達荷等州，近期皆出現抗議群眾，要求政府開放經濟活動。

身屬共和黨的川普透過推特聲援這些抗議者，他在推文寫道，「解放」（LIBERATE）密西根、明尼蘇達和維吉尼亞州；上述三州皆由民主黨執政。

川普18日在推特表示，德州與佛蒙特州允許部分企業27日起恢復營運，明尼蘇達將於5月1日解除限制。民主黨與共和黨州政府已宣布具體的措施，以便安全和逐步回復商業運作，不過仍要求保持適當的社交距離。

包括俄亥俄、密西根、德州和佛羅里達州皆表示將逐步重啟經濟活動，或許在5月1日或更早，不過仍將保持警戒。佛州17日重新開放部分海灘，不過部分學校依舊關閉和採行遠距教學。

美國疫情重災區紐約州的州長郭謨（Andrew Cuomo）18日上午表示，紐約州或許已經過了疫情高峰期。

德州數十名抗議人士18日聚集在首府奧斯汀，高喊「美國！美國！」和「讓我們工作！」威斯康辛州布魯克菲爾德Brookfield）有數百位抗議者走上街頭，抗議該州延長禁足令。

日前密西根、明尼蘇達、維吉尼亞州和俄亥俄州的首府也出現零星抗議活動，這些民眾無視社交距離規定，而且未配戴口罩。 截至目前，美國是全球新冠肺炎疫情最嚴重的國家，確診人數超過72萬人，死亡案例逾3.7萬例。隨著確診案例持續上升，美國多州將禁足令和社交距離限制延長至5月。

(工商 )