班芙鎮（BanffTown）絕對算作加拿大最知名的小鎮之一，坐落於阿爾伯塔省西南落磯山脈中，為「班芙國家公園」中最大的城鎮，每年有來自世界各地350萬到400萬名遊客到此旅遊。

根據《今日頭條》報導，由於新冠疫情的影響，班芙鎮遊客絕跡，當地的旅游經濟陷入幾近崩潰境地。整個班芙小鎮的失業率高達85％！動物開始占領小鎮，大街上到處是動物糞便。

該鎮鎮長卡倫·索倫森（KarenSorensen）說，旅館的入住率僅有3％，至少有5,000人被解雇。

27歲的調酒師康納·格拉維爾（ConnorGravelle）說，班芙鎮現在像是個鬼城。他說，麋鹿和鹿已經占領空曠的街道，無處不在。一群土狼把他的前院變成了操場。他說，該鎮的經濟完全依靠旅遊業。沒有旅遊，甚麼都沒有。

班芙鎮已啟動了緊急情況協調中心，以幫助臨時外國工人找到飛機回家，並將新失業的居民與政府支持聯繫起來。

同時，班芙鎮地標的「灰熊之家」正在為有需要的人提供免費的家常飯菜。其他幾家餐館也正在打開冰箱和餐具室，向有需要的人贈送食物，每個人都在盡力而為。

班芙鎮可能是加拿大經濟崩潰打擊最嚴重的社區之一，但並不止於此。從溫哥華西岸的托菲諾，到愛德華王子島卡文迪許，許多加拿大旅游熱點都在遭受打擊。加拿大旅遊業協會的數據顯示，在疫情期間，旅遊業每月可能損失高達60億加元，總共將失去80萬個工作職位。

(中時電子報)