海軍敦睦艦隊包含日前3例，19日再大增21例官兵確診，桃園市長鄭文燦在臉書指出，確診個案中，有2人戶籍地在桃園，桃園市衛生局已經完成疫調，活動史及接觸範圍已經框列，20日早上將公布2案疫調足跡，確診個案活動史所涉及場所，也將依照作業規範封館消毒。

最早發現的敦睦艦隊3例中，案397就在桃園，已經完成28人居家隔離，19日公布的21例，案402也是桃園人，完成5人居家隔離。據了解，桃園市政府目前已經針對確診案例去過的人潮密集地點規畫清潔、消毒作業，20日將一併說明。

(中時 )