海軍敦睦艦隊桃園2確診 明將公布足跡 23:132020/04/19 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦在臉書說明，20日早上將公布2案疫調足跡。（擷自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊包含日前3例，19日再大增21例官兵確診，桃園市長鄭文燦在臉書指出，確診個案中，有2人戶籍地在桃園，桃園市衛生局已經完成疫調，活動史及接觸範圍已經框列，20日早上將公布2案疫調足跡，確診個案活動史所涉及場所，也將依照作業規範封館消毒。 最早發現的敦睦艦隊3例中，案397就在桃園，已經完成28人居家隔離，19日公布的21例，案402也是桃園人，完成5人居家隔離。據了解，桃園市政府目前已經針對確診案例去過的人潮密集地點規畫清潔、消毒作業，20日將一併說明。 (中時 ) #海軍 #敦睦艦隊 #桃園2確診 #公布 #足跡 也許您會感興趣 推薦閱讀 確診者12日身體不適 海軍15日說沒問題 16:412020/04/18 政治 敦睦艦隊3人確診 總統蔡英文下令700官兵全隔離 16:582020/04/18 社會 海軍敦睦艦隊3實習生確診 吳斯懷說話了 17:002020/04/18 政治 敦睦艦隊遭病毒攻陷 他預言：這些大官準備「起飛」 18:092020/04/18 生活 敦睦艦隊染疫 苦苓曝帛琉看醫生真實紀錄揭密！ 13:152020/04/19 政治 藍委下周排海軍報告 視訊質詢敦睦艦隊艦長 13:492020/04/19 政治 才宣布全軍供應口罩就爆群聚 陳時中：無關敦睦艦隊疫情 16:292020/04/19 生活 敦睦艦隊集體染疫 蔡英文要求國軍徹底檢討防疫管理 17:252020/04/19 政治 敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎 高雄立委回應了 17:392020/04/19 政治 敦睦艦隊24官兵感染 國防部將成立專案小組：誠實面對 19:482020/04/19 生活 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 屏東縣敦睦艦隊4例確診 縣府公布疫調足跡 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 時事 敦睦艦隊24人染疫！他爆在這感染就慘了 - 生活 中市3確診士兵足跡 詳細時間地點看這裡 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。