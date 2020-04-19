下半年壽險保費究竟要漲多少？保險局局長施瓊華17日召集八大壽險公司、壽險公會、精算學會等聽取意見，初步傾向壽險死亡保障門檻維持原比率、7月1日如期上路，責任準備金利率最多調降1碼（0.25百分點），也是7月1日生效，調整後保費大約漲10～20％。

不過全案仍要由金管會主委顧立雄作最後拍板，預計4月底到5月中旬公布；且這次責任準備金利率調降，並未完全反應市場狀況，若下半年市場情況未變，預計2021年責準利率及死亡保障門檻還要再調整，也就是保費會持續提高。

若只降1碼，則新台幣長年期保單責準利率是由1.75％降到1.5％，美元保單則從2.25％降到2％。

原本新台幣保單建議降5碼、美元降3碼，有保單幾近零利率。施瓊華17日緊急召集國泰、富邦、南山、新光、中國、台灣、全球及保德信等八家壽險公司投資或精算副總以上代表，了解各家意見，強調會由顧立雄拍板，儘速公布結果。

壽險死亡保障門檻是金管會2019年底就已宣布今年7月1日正式上路，即16歲以上、30歲以下保戶，其壽險死亡保額必須是保單價值準備金的190％以上；其餘分年齡層要求160～110％不等，71～90歲都要102％，91歲以上是100％。也就是到90歲之前，保戶都要付費買壽險保障，降低保單儲蓄理財的成份。

死亡保額門檻原本就會讓保單保費結構改變，加上保單契約服務利潤（CSM）不得為零等措施，保費下半年本來就會調高。

今年首季美國聯準會降息6碼、中央銀行也降息1碼，美國公債殖利率急降，10年期公債殖利率不到0.8％，30年期公債則在1.2～1.7％之間，台灣公債殖利率也只有0.5～0.7％之間，責準利率依公式計算必須調降，再加上調整數，新台幣是降5碼、美元是降3碼，但因為變動過大，後來壽險公會又建議，新台幣調降2碼、美元降3碼，且降利率與死亡保障門檻一併延後2～3月上路。

近期壽險公會又調查責準利率降1、2、3碼，保單有多少能符合死亡保障門檻，結果發現只有降1碼時，死亡保障比率才不用調整，否則大部分保單調降責準利率後，幾乎都無法滿足死亡保障的要求。

所以當日會議初步共識是，死亡保障門檻維持7月1日如期上路，調降責準利率最多1碼，且是同時實施，但最後仍是要顧立雄最後拍板才能確定。

(工商 )