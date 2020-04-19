新冠肺炎自去年底爆發，至今全球已有逾200萬確診病例，有跡象顯示，有些患者可能需要很長時間才能徹底恢復正常。

根據《BBC中文網》報導，感染新冠肺炎後到底需要多長時間身體才能恢復，取決於許多因素。首先要看你病情有多重。其次還要考慮到年齡、性別以及是否有其它健康問題等，若一個人有基本的病狀，就會增加病重風險。另外，還要看你所接受的治療方式，越是侵入性治療，時間越長，身體需要恢復的時間就越長。

輕症患者應該好很快。通常不到1週就能退燒，但咳嗽可能還會持續一段時間。根據世界衛生組織（WHO）對中國數據的1項研究，平均2週就可以康復。有些人會出現更嚴重的症狀。它通常會在發病後的7到10天左右加重，而且這一轉變會突然發生，這時會出現呼吸困難，肺部開始發炎。這是因為人體免疫系統試圖抗擊病毒，但有時免疫系統會做出過激反應，因此會導致身體其它部位受損，有些人會為此需要住院吸氧治療。

英國家庭醫生賈維斯解釋說，如果出現氣短則需要很長時間才能慢慢改善，這是因為你身體需要從損傷和炎症中恢復過來，這一過程可能會長達2到8週的時間。即使這樣，可能還會有很長一段時間身體仍然感到疲倦乏力。

據世衛組織估計，每20個新冠肺炎患者中就有1人需要進重症監護室治療，包括麻醉後使用呼吸機。重症監護方面的專家皮塔德表示，通常這類病人需要12至18個月才能徹底恢復正常。

華威醫學院的基爾醫生說，人們還需要心理支持來幫助他們恢復健康，一些重症患者後來更會出現創傷後應激障礙（PTSD），它將給許多人帶來嚴重的心理創傷。即使一些輕症病人也會有長遠健康問題的可能性，例如：疲勞症。

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(中時電子報)