雖然俄羅斯與北約是對立關係，但是兩陣營的飛行員仍保持了騎士精神。MiG-31飛行員在空中與F-16戰鬥機無威脅遭遇時，友善的揮手與敬禮。

YouTube頻道Fighterbomber當中，有一段由MiG-31飛行員所拍攝的影片，這名飛行員顯然在頭盔上有攝影機，記錄他飛行過程的一切。在他為Tu-95MS戰略轟炸機護航的過程中，遇到北約的 F-16戰機，他友善的揮手致意，可能覺得戰機的位置，可能F-16飛行員看不到，所以這架MiG-31又飛到F-16的側邊，飛行員再次揮手，並且樹起大姆指，就像是歡迎北約飛行員一樣。

Mig-31 covers Tu-95ms from F-16

MiG-31是當今最快的現役戰機，雖然機體結構與MiG-25類似，但是航電與飛控設計的大幅性能提升，分類上也屬第四代超音速戰鬥機，最高速度可達2.8倍音速，約是每小時2500公里。

MiG-31。(圖/俄羅斯空軍)

F-16是現今使用量最多的戰機，全球數量達到4000多架，具有靈活、多功能的特質，也是第一種採用電傳飛控系統的戰機，其最高速度是2倍音速，相當於每小時2120公里。

(中時電子報)