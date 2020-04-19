外傳「國防大學復興崗校區因應新冠病毒確診病例，未全校停課，只有政戰學院停課，跟其他學校標準不同」乙情，國防大學今（19）說明，國防大學校區分率真、中正嶺及復興崗校區等3處，分屬桃園八德、大溪及臺北北投行政區，本次停課為復興崗校區政戰學院．

國防大學表示，政戰學院2位確診案例，經查返校處理事務，停留約1小時許，其活動範圍及接觸人員僅限於政戰學院生活區，接觸人員均已完成區隔管理；另今日衛福部疾管署及臺北市衛生局專員蒞校疫檢，評估交叉感染風險低，另今日已由第33化學兵群加強消毒作業，落實防疫管制。

國防大學說，復興崗校區除政戰學院外，仍有其他單位共駐，基於校區幅員較大，且各單位有各自活動區域，除辦理共同性活動外，平日生活及教育訓練均各自運作．

國防大學指出，為避免政戰學院師生群聚感染風險，自明(20)日起停課2周；休假學生實施居家自主健康管理14天，與確診者接觸人員，則於學校隔離區，實施區隔單人自主健康管理14天。同時採取「停課不停學」措施，藉遠距教學系統、數位學習平台實施授課，維持教學正常．

國防大學強調，將依中央流行疫情指揮中心及國防部政策指導，做好防疫各項作為，確保師生身體健康及受教權益。

(中時 )