防疫視同作戰，海軍敦睦艦隊有24名官兵確診，形同戰線潰決，打了個大敗仗；敦睦艦隊返國後，竟有24例確診，軍方可說是輕忽在前，大意在後，前不該出航，後不該解散。防疫戰線失守造成國人疑慮，軍方責無旁貸，犯這麼重大錯誤，更應究責。

敦睦3月出航之際，時值全球疫情發燒，在只能去帛琉1國，而且僅停3天情況下，冒這麼大風險的決策，軍中傳出內情，國防部考量疫情，本不想去，但外交部堅持敦睦邦交慣例不能斷，而且駐館強調帛琉零確診，由於外交部相當強勢，而海軍高層亦希望任內不要留下敦睦取消的先例，遂勉為同意出訪。

事後來看，敦睦出航這把竟賭出台灣防疫大缺口，實在不值。看得出來，防疫指揮官陳時中不想節外生枝，昨天疫情記者會上，被問到敦睦遠航事前是否請問過防疫指揮中心意見？陳時中左右閃躲，不願正面回應。如果時光可以倒流，相信陳時中一定力主取消或暫緩，如今防疫出了這麼大的紕漏，除了軍方，攬盡連兩天零確診光環，難道陳時中完全沒有責任？疫情指揮官管不動外交與國防，是政府授權不夠，或指揮官不想碰，耐人尋味。

總之，敦睦行的決策過程，無論是政府部門或國防部應該說清楚，更要有人負責。

至於返國後解散官兵，這個責任就算在軍方，無從迴避。軍方的疏失，有些是不可原諒。敦睦回來雖靠港6天不下船，但期間外人竟能登艦，防疫措施就明顯輕忽；艦上官兵放假前一天的檢疫，其實只有形式，軍醫登艦只檢視船上醫官的紀錄，根本沒有對官兵做檢查，只有紙上作業，實在大意。

官兵有症狀就應該警覺，不該解散把人全放走，由於軍方輕忽與大意，不但賠上24位官兵的健康，又折損國軍形象。如果軍方檢疫多花點力氣，所謂官兵健康狀況評估有落實，或許局面就完全改觀。

軍艦官兵的大量確診，讓防疫工作變得異常吃重，且海軍在立法院說的話，與在防疫指揮中心記者會說的話，都與事實有出入，儘管有上情不能下達等因素，但在國會殿堂與防疫記者會如此重要場合被抓包，海軍已失去國人的信任，連蔡總統都對軍方說了重話。

海軍捅出個大簍子，該要有人負起責任；國防部的防疫作為，亦有失職之處！

(中時 )