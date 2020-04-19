敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，參加遠航的訓練的士官兵已在疾管單位的安排下，入住高雄郊區一處集中檢疫所，晚間傳出有隔離的士官兵出現相關症狀，消防局救護車隨後也進入隔離區載送患者，不過正確疫情訊息仍待20日公布。

(中時電子報)