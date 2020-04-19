敦睦艦隊隔離士官兵 疑出現症狀 23:592020/04/19 中時電子報 黃麗蓉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 敦睦艦隊24名官兵確診新冠肺炎，參加遠航的訓練的士官兵已在疾管單位的安排下，入住高雄郊區一處集中檢疫所，晚間傳出有隔離的士官兵出現相關症狀，消防局救護車隨後也進入隔離區載送患者，不過正確疫情訊息仍待20日公布。 (中時電子報) #士官兵 #敦睦艦隊 #隔離 #出現 #症狀 也許您會感興趣 推薦閱讀 篩檢巴金森氏症 磁量生技推IMR血液檢驗 04:102020/04/15 產業特刊 疫期家暴增多 應超前關懷 01:242020/04/15 生活新聞 無症狀患者 兩次陰性才可出院 04:092020/04/17 焦點新聞 專家觀點／今明如再零確診 社區傳播過首關 新一波挑戰 嚴防無症狀感染 01:052020/04/18 生活新聞 金門新增居家隔離1人 案主是染疫艦隊返鄉官兵 18:352020/04/18 生活 無症狀感染者解除隔離 沒有較快 04:102020/04/19 生活新聞 敦睦艦隊染疫 外交部：帛琉若要篩檢將全力配合 20:212020/04/19 政治 敦睦艦隊染疫海軍 北市有1例 20:342020/04/19 生活 敦睦艦隊確診者曾遊高雄 漢神巨蛋、義大休館消毒清潔 21:182020/04/19 消費 敦睦艦隊24人染疫 網心急問足跡：台北怎慢這麼多？ 21:222020/04/19 生活 政治熱門新聞 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 新聞 台中市衛生局說明艦隊爆發群聚感染 公布3案例足跡 - 政治 張經義學姐爆他為何說來自台灣 沈富雄驚訝問一句 - 政治 海軍爆發24例確診 網友怒點名：這3人要拔官！ - 政治 洛杉基：罷免成功或失敗 韓國瑜都是「贏家」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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