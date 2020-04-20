美國政府為降低民眾日常生活因新冠肺炎遭遇的衝擊，每人可領到1200美元（約台幣36354元）救急金。國稅局陸續匯款或寄支票給民眾。但卻傳出財政部在13日晚間最後關頭下令，支票的左上角備註欄，要印上簽名版的「川普總統」，此舉前所未見。但財長穆努欽19日跳出來說，那是「我的主意」。

穆努欽在今天播出的美國有線電視新聞網(CNN)節目「State of the Union」，接受主持人塔伯專訪，在被問到引發喧然大波的總統在支票上簽名，導致支票發放因此延宕一事時，穆努欽說，「那是我的主意，他(川普)是總統，我認為對美國大眾來說，(總統在支票簽名)具有不凡的象徵意義。」

《華盛頓郵報》14日引述官員談話報導，川普私下向穆努欽，提出讓他在支票上留名要求。不過，總統無權在財部發放的支票簽名。向來只有政府官員可在支票上簽名，保護政府支票免於政治化。

(中時 )