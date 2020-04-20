范冰冰前男友李晨，2014年因《武媚娘傳奇》和《奔跑吧兄弟》爆紅，隔年和范冰冰大方認愛，2017年向范冰冰求婚成功，只差沒辨婚禮，後因欠稅風波走向分手。很少人知李晨6任前女友都大有來頭，被形容如同「復仇者聯盟」。

曾把女友名字刺大腿 痴情男形象無疑

41歲的李晨1997年演出電視劇《十七歲不哭》出道，後來出演大大小小電視劇和電影，直到2014年和范冰冰拍古裝大劇《武媚娘傳奇》後傳出戀情，這位「范冰冰的男友」才被更多人注意，同時給大家很癡情的形象，尤其他和范冰冰的戀情直接公開，從來不怕被特別放大檢視，愛得坦蕩蕩。

李晨和范冰冰的戀情外界十分看好，沒想到最後還是分道揚鑣。(圖/ 摘自微博@范冰冰)

不過，在兩人分手後，網路上議論紛紛，有部分人很同情李晨，推測是兩人身分女高男低導致，但真實原因只有他們兩人知曉。事後有網友爆料，李晨並非想像中純情又癡情的形象，盤點他過去交往過的6任女友，個個大有來頭，堪比「復仇者聯盟」。

牛萌萌算是李晨的「初戀女友」，兩人在拍攝電視劇《十七歲不哭》時日久生情，但這段感情來得快也去得快，鮮少人知道李晨這段過去；接下來李晨和讓賈乃亮戴綠帽的李小璐相識相戀，更經歷5年愛情長跑，還一度在大腿刺上「璐」字，證明自己有多愛她，但最後還是被李小璐給甩了。

李晨和李小璐愛情長跑5年，他甚至為愛在腿上刺「璐」字。(圖/ 摘自微博@李小璐)

愛情一段又一段 女友一個美過一個

沒想到李晨失戀沒多久，參加相親節目，認識並交往新生代女演員趙卓娜，女方漂亮又有氣質，還一度論及婚嫁，但傳出因大陸才子作家韓寒的介入，兩人戀情告吹；2011年李晨在朋友聚會時，認識來自新疆的模特兒迪麗娜爾，彼此來電並迅速墜入愛河，更傳出準備領結婚證，沒想到隔年卻驚傳分手。

沒過多久，李晨透過關係認識知名模特兒張馨予，他根本把女方捧在手心當公主寵愛，只要張馨予說什麽李晨都無條件順從，粉絲們也相當看好兩人，還破天荒地敲碗「催婚」，無奈的是，張馨予並沒有珍惜這段情份，仍不斷和其他男星傳緋聞，交往一年左右，兩人的戀情無疾而終。

李晨在經歷以上5任前女友後，也有緣認識當年最火紅的一線女演員范冰冰，而且相戀4年，算是他被傳出的戀情中，較長的一段情史，看起來憨厚老實的李晨，6任前女友卻個個漂亮又有名，還有的事業做的又大又成功，網友紛打趣說「李晨6女友合體的話宛如電影《復仇者聯盟》般強大」，「李晨這個大黑牛其實才是真正的情場高手」。

至於李晨和范冰冰真正分手的原因是什麼？有多種說法，有人說雖熬過逃稅風波，但情已轉淡，也有說范冰冰不易懷孕生子，李晨是軍人家庭又是獨子，早點讓他交往別人才有留後希望。總之，除非兩人復合，否則李晨又要找第7任女友了。

(中時電子報)