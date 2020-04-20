美國初領失業救濟金人數過去三周飆升至一六○○萬人以上，失業率由之前三．五％，短期可能飆上三○％，美國第二季經濟將衰退三○至三八％。日前聯準會加碼二．三兆美元新一輪援助中小企業。跳過銀行直接購買企業債券，就是怕只對銀行放鬆銀根但卻不貸放。總計這波三月以來聯準會先是大幅降息兩次至零，再來是無限量ＱＥ、再到對中小企業援助，加上美國政府超過二兆美元以上刺激經濟政策，美國釋金將超過五兆美元，可以說為救經濟火力全開。中國則是今年以來屢屢降息、降準，也釋出超過三兆人民幣，加上日本、歐盟及其他國家降息等等，全球這次釋金程度上看十兆美元。也利激股市快速上漲。

但是對於經濟實際影響可能要觀察，短期是先穩住企業倒閉風潮，至於提振經濟威力可能是下半年以後的事。新冠肺炎疫情重創全球經濟，不少機構都大幅調降全球今年經濟成長率，如ＷＴＯ、ＩＭＦ認為今年全球將衰退三％等等，這都是因應實質封城鎖國後的後遺症所作調整，但是資金行情顯然更勝一籌，特別是在經過各大央行放水、刺激國際股市反彈收復跌點的三分之一至二分之一（美國放錢最多，四大指數都反彈超過累計跌點的一半、費半接近六成），股市持續走資金行情，之後下一步要怎麼走就要看看經濟面了。

美國企業財報公布將在未來兩周陸續登場，可以想像不會太好，尤其是率先公布航空及銀行業，是這次股市下跌的重災區，連股神巴菲特都賣出達美、西南航空以及紐約梅隆銀行，美股將先受漲多拉回測試，四大指數若能守穩十日線之上就屬強勢，分別是標普二六六七點、道瓊二三○○○點、Nasdaq八千點、費半一六○○點。雖然市場對於第二季經濟成長率普遍認為將衰退從三○％起跳，後續基本面利多可能有限，但是政府所開啟的龐大資金潮，資金重新追求有內涵的個股，觀察美股這波個股表現，總市值前二名亞馬遜及微軟表現相當強，將是指標。

尤其是亞馬遜股價創歷史高價二二九一美元，走勢最強；Netflix股價則創近一年新高；ＡＭＤ、輝達、微軟股價都在相對較高位置，顯示這次美股劇烈震盪後，未來市場投資方向，就是網路銷售、雲端、串流影音、ＧＰＵ、ＡＩ等方向。

此外，當然油價走勢也牽動美國能源股及指數反彈行情是否延續。OPEC+達成減產一千萬桶協議，理論上應該有較強反彈；再者，若全球由封國走向開放，對於石油需求應該增加，這些因素都逐漸對大跌後的油價有利，必須刺激油價彈升至二八至三○美元，若一直在二三美元以下，對風險性資產較不利。尤其黃金再創近七年新高，代表市場依然仍有點害怕。

內資戰勝外資拉升台股

再來是亞洲的韓股這次表現相當不錯，在外資賣壓過後以及疫情逐漸緩和，股市反彈幅度達跌點的五○％，僅次於美股，對台股是好示範；日本則受疫情影響較弱勢。中國股市表現差異較大，尤其像是二月強勢股匯頂、兆易創新、長電科技、滬電股份、風華高科等等股價又回到近兩個月低點附近，似乎陷入低檔箱型震盪。由於深滬股市日ＫＤ值已交叉向下，或需要一段時間整理。

台股歷經三月外資大賣超過五三○○億元並大量匯出約一○四億美元，四月交易轉淡，轉為小賣超；反倒是本土投信買超逾一百億元，加上國安基金及官股銀行護盤，內資戰勝外資，的確拉升台股。技術面方面，台股本波行情從三月中波段低點八五二三點，一路反彈到月線之上，反彈點數一九一一點，換算幅度達二二．四％，若以今年高點至低點計算，反彈也達五二％，僅次於美國及韓國，算是強勢，上檔較大壓力是三月十三日逾三千億元的套牢量能，而一○一二八至一○四二二點的空方缺口一度回補，未來季線將下降至一○七五○點，若無外資買超，要挑戰的難度高，是第二道關卡，所幸周ＫＤ值低檔交叉向上，有利保護日ＫＤ值高檔的壓力，對於時間波持續反彈較為有利。

須注意，這次疫情使得全球失業人口大增，間接將影響終端消費，國際勞工組織（ＩＬＯ）警告，總計超過十億名勞工面臨減薪或失業。一般預期非民生必需品的手機可能受害，摩根大通最新產業調查指出，蘋果受到新冠肺炎疫情影響，下半年四款新機（iPhone 12）中，僅二款六．一吋新iPhone將按慣例於九月面世，五．四與六．七吋新機會晚一至二個月，重點是再度下修整體iPhone 12系列下半年出貨量，由七千五百萬降到六千八百萬支。摩根大通三月中才把iPhone 12系列出貨量從八千三百萬降為七千五百萬支，不只短短一個月內兩度下修，累計幅度更砍了約兩成，顯示對蘋果新iPhone出貨較保守；此外，華為及三星上半年所推出５Ｇ高階手機出貨也開始調降。三月底推出的華為P40已傳出出貨量由原本的一千六百萬支下修二至三成。三星部分則可從供應鏡頭的大立光在公布三月營收後，發出四月不如三月、五月較四月差的訊息，第二季產能利用率低於第一季。市場認為三星新推出的S20系列手機銷售也不如預期。（全文未完）

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(中時電子報)