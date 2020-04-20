因應新冠肺炎疫情嚴峻，台灣高檢署在短短2周內編纂「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」一書，作為檢察機關疫情期間對偵查、相驗、執行案件及防疫相關事務的SOP準則，讓檢察官在疫情期間處理業務時，能兼顧「防疫優先」、適時宣導「安定民心」、辦案「從速從嚴」3大原則。

高檢署說，各地檢察署在疫情期間有關偵查、相驗、執行案件或其他防疫作為，需有應變及權宜作法，檢察長邢泰釗遂指示高檢署檢察官、檢事官等人成立編輯小組，並在法務部、各地檢署主任檢察官協助下，僅短短2周內就編輯完成「檢察機關因應『嚴重特殊傳染性肺炎』疫情期間處理相關業務彙編」一書，作為檢察機關防疫參考及依循標準。

該書分別在偵查、相驗、執行作出SOP流程，包括拘捕或通緝到案人犯或被告解送作業流程、訊問方式、境外入境通緝犯、訊後處理、複數通緝、偷渡人犯及相關防疫流程，另偵辦防疫案件，強化啟動聯繫合作機制、偵辦從速從嚴、落實疫情案件統計數據，而外勤相驗則要落實通知或報告義務等。此外，也對公訴蒞庭部分，以及辦公處所擬出業務因應作法。

高檢署上周已印製該書並分送各司法及檢察機關，也提供內政部、國防部、法務部、海巡署等機關，作為處理業務參考，強化各機關聯繫，發揮政府一體及團隊合作，共同守護國人健康。

(中時 )