在全球疫情獲得紓緩、各國大放救市利多政策之下，上周的台股延續漲幅，沒收了大多數投資人在期待的拉回第二隻腳買點，台積電的法說會釋放大幅優於法人預期的利多看法，更讓外資調高投資評等，積極搶進，權值龍頭股帶領上周五加權指數大漲221點，創下周線連4紅的亮麗表現，不過盤面結構已悄悄改變。

外資整周大買台積電6萬張，換算金額達184億元，帶領指數向上挑戰套牢壓力區，但法說利多、外資大買之後，重新站上300元整數關卡的台積電，也直接面臨305~310元技術面的季線和半年線套牢反壓區，除非外資延續買超，否則短線遇壓，震盪難免。

而權王的光芒，剛好讓上周五的大盤，掩護了內資出貨偷溜的痕跡，以高達24%的權重換算，大盤上漲221點，其中有168點都是台積電所貢獻，若計算前6大權值股貢獻189點漲點來看，其他900多檔上市個股只有上漲32點，櫃買指數甚至一度翻黑，最後僅收漲0.06%，本波本土資金趁勢逢高獲利入袋，大獲全勝。

展望本周行情，疫情持續緩解，美國與全球經濟有序解封，對行情有正面幫助，不過美股超級財報周登場，英特爾、網飛、德儀、波音和多家金融股，財報公告高峰期的多空壓力測試，美股震盪難免，也將帶來全球股市包含台股的波動。

之前不斷提醒的外資動向和大盤量能又再更加重要，上周五成交量已放大到2300億元，但要再挑戰上檔壓力區，多方必須更努力，以量滾量的方式上攻，或者稍事休息，用量縮的方式盤堅向上，至少上揚的月線已經能夠提供下檔支撐，本周操作建議上，運用短線震盪拉回布局，中長線獲利依然可期。

選股角度上，只要外資買超依然積極，電子權值股的表現也預期會優於被出貨的中小型股，而遭到出貨拉回的電子股，只要能夠拉回守穩到重要支撐，例如震盪股守穩月線，和強勢股拉回季線附近，再次獲得內資法人轉為買超時，都是值得留意的再次進場點，無畏疫情影響，逆勢趨勢成長的產業，例如：台積電供應鏈、NB、伺服器、記憶體，以及受惠推出新iPhone SE平價機的蘋概族群，也會是近期市場資金關注的焦點。

(本文作者為中華財經台分析師陳昆仁)

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(中時電子報)