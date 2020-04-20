觀光產業在疫情衝擊下，旅行社已經沒有生意上門。交通部為了讓業者活下去，祭出紓困2.0版，但在實際執行面上，有旅行業者反應，齊頭式補助，對體質健全的業者而言相當不公平。

交通部觀光局日前公告觀光產業的補貼要點，旅行社營運負擔，總公司補貼10萬元、分公司5萬元；員工薪資部分，只要沒有領取勞動補補貼，且員工減薪沒有超過2成，將補貼業者支付減薪前薪資的40％，最高補助到2萬元，連續3個月。

有旅行社業者反應，一間中型旅行社，員工至少20至30人，小型旅行社僅4至5名員工，不論旅行社規模，總公司一率補助10萬元的營運基本開銷，對於更大型且體質較健全的旅行社而言，相當不公平。

另有新型態電商旅行業者直指，政府對旅行社結構的認定，是相較傳統的業態，薪資約3、4萬間的行政人員，隨著網路普及，許多旅行社已經轉為電商，旅行社會聘請高薪工程師及行銷人員，薪資均超過政府設定的5萬元門檻，最高只能補助到2萬元，對旅遊電商業者相對不公平。

台灣觀光策略發展協會理事長吳昭輝建議，可參考去年的繳稅資料，依照繳交的稅金分成一、二、三等級，繳稅多的旅行社可取得優先順序權依比例取得補助，稅繳愈多，政府補貼愈多，算是對旅行社的經濟貢獻表示回饋；薪資結構則可參考勞保的投保金額，補助該金額的4成，而不應該限制至多2萬元上限，才能留住好人才。

觀光局統計，全台有3990家旅行社、近4.4萬員工。交通部長林佳龍日前曾在記者會中坦言，旅行社的型態9成都是10人以下，所以補助1個月10萬元營運支出對業者很有感；大型旅行社大概是5家左右，個位數。

林佳龍說，這些年因陸客曾衝很高，導致過度投資、過度競爭，在疫情衝擊下也是體檢，政府初步要挺住、避免失業潮；接下來轉型升級是下階段重點，有企業就利用此時培訓員工，當景氣復甦時做到第一筆生意。

(中時 )