對於海軍敦睦艦隊磐石軍艦24明確診新冠肺炎病例，民進黨桃園市議員王浩宇表示，沒什麼好護航的。

王浩宇認為，如果軍方真的有隱匿疫情的狀況，我支持追究相關責任，該下台就下台，沒什麼好說的。￼

但這次軍方遇到的問題是，王浩宇強調，大部分艦上的官兵都是年輕人，症狀都非常輕微，甚至很多都是無症狀的感染者。￼儘管如此，請防疫優先於咎責。

他最後呼籲，因為現階段最重要的，是透過疫情調查避免疫情的擴散。

(中時電子報)