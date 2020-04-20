王浩宇：該下台就下台...防疫優先於咎責 00:182020/04/20 中時電子報 丁世傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民進黨桃園市議員王浩宇。（取自臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於海軍敦睦艦隊磐石軍艦24明確診新冠肺炎病例，民進黨桃園市議員王浩宇表示，沒什麼好護航的。 王浩宇認為，如果軍方真的有隱匿疫情的狀況，我支持追究相關責任，該下台就下台，沒什麼好說的。￼ 但這次軍方遇到的問題是，王浩宇強調，大部分艦上的官兵都是年輕人，症狀都非常輕微，甚至很多都是無症狀的感染者。￼儘管如此，請防疫優先於咎責。 他最後呼籲，因為現階段最重要的，是透過疫情調查避免疫情的擴散。 (中時電子報) #王浩宇 #敦睦艦隊 #磐石軍艦 #新冠肺炎 #新冠病毒 #台灣 #大陸 #全球 # COVID-19 也許您會感興趣 推薦閱讀 一個嶄新的後全球化世界 04:102020/04/16 時論廣場 藥華藥研發抗疫新藥 擬向美FDA申請臨床試驗 15:512020/04/16 財經 《生醫股》藥華藥超長效干擾素治療新冠肺炎 擬申請美FDA臨床 17:222020/04/16 財經 亞諾法攜台廠 製造新冠快篩劑月目標25,000人 11:472020/04/17 財經 武漢市上修新冠肺炎死亡數 爆增1290例 累計3869例 11:412020/04/17 兩岸 《大陸社會》武漢市上修新冠肺炎死亡數爆增1290例 累計3869例 15:472020/04/17 財經 Google優化新冠肺炎搜尋結果 加強連結在地資訊 15:192020/04/17 科技 敦睦艦隊集體染疫 蔡英文要求國軍徹底檢討防疫管理 17:252020/04/19 政治 敦睦艦隊爆出24人確診新冠肺炎 高雄立委回應了 17:392020/04/19 政治 敦睦艦隊24官兵感染 國防部將成立專案小組：誠實面對 19:482020/04/19 生活 政治熱門新聞 驚！韓國瑜面臨罷免 高雄運將終吐真實心聲 - 政治 台中市衛生局說明艦隊爆發群聚感染 公布3案例足跡 - 政治 張經義學姐爆他為何說來自台灣 沈富雄驚訝問一句 - 新聞 海軍爆發24例確診 網友怒點名：這3人要拔官！ - 政治 洛杉基：罷免成功或失敗 韓國瑜都是「贏家」 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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