上周大陸A股三大股指延續修復性行情，同時資金面也持續釋放積極信號，北向資金單周累計淨流入超過300億元（人民幣，下同），也創下史上第4次單周淨買入額突破300億元紀錄。

據中證網引述大陸專業機構分析，穩定的人民幣匯率環境和基本面回補，會持續吸引外資回流，加上宏觀政策層面對衝力道的加強，資金共振有望驅動A股上行。

(旺報 )