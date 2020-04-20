北向資金單周淨買入破300億人幣 有望驅動A股上行 03:032020/04/20 旺報 吳泓勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸北向資金上週淨買入多達300億元人民幣。（shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 上周大陸A股三大股指延續修復性行情，同時資金面也持續釋放積極信號，北向資金單周累計淨流入超過300億元（人民幣，下同），也創下史上第4次單周淨買入額突破300億元紀錄。 據中證網引述大陸專業機構分析，穩定的人民幣匯率環境和基本面回補，會持續吸引外資回流，加上宏觀政策層面對衝力道的加強，資金共振有望驅動A股上行。 (旺報 ) #a股 #資金 #人民幣 #大陸 #北向 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫情趨緩有望 多頭馬車轉向 04:102020/04/16 證券．權證 《港股》美股下挫 恆指開跌0.5％ 10:002020/04/16 財經 華電網大舉買回庫藏股 波段漲幅達24％ 15:392020/04/16 財經 《日股》銀行、汽車股領跌 日股收黑 15:572020/04/16 財經 《港股》憂疫情衝擊 恆指收跌0.58％ 16:482020/04/16 財經 陸國家隊選股 新添12檔生力軍 04:092020/04/17 全球財經 短期風暴已過 美特別股有望重返軌道 04:102020/04/17 投資理財 《港股》美股期貨大漲 恆指開高1.88％ 10:002020/04/17 財經 巴菲特也嚇到賣股！謝金河2個忠告 救一票散戶 17:132020/04/17 財經 降息錢滿為患 央行發存單 半個月回收逾3千億 04:092020/04/18 金融．稅務 兩岸熱門新聞 震撼！武漢「最初7病例」紀錄首曝光 爆發地點竟是... - 兩岸 陸豬價連7周下降 每公斤大降6元人幣 - 兩岸 - 旺報 新基建帶熱潮 高盛：「舊基建」仍扛刺激經濟大旗 - 兩岸 - 旺報 法媒：法國收到逾4億片口罩 多數來自大陸 - 兩岸 - 旺報 美國會推新冠疫情法案 對陸提起求償訴訟 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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