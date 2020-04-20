新冠肺炎疫情導致全球經濟凍結，大陸近期也推出許多政策刺激，包含如「新基建」等方向。近期高盛發表最新報告，詳解對大陸基礎建設投資展望，預計今年大陸基建投資將大幅加速，年增率將達15％，並指出儘管「新基建」很可能在未來幾年顯著成長，但傳統基建在2020年仍將起到提振經濟的主要作用，尤其就穩就業而言，傳統基建更具優勢。

據第一財經引述高盛報告，預計今年大陸私營部門需求，包括家庭消費和民間投資將顯著放緩，加上海外疫情難見轉折點、外部需求惡化，預計大陸今年出口將收縮。為實現一定的經濟成長水準，與基建相關的固定資產投資成長將明顯加快。

值得注意的是，高盛認為此次基建刺激的模式可能與2008至2009年有所不同。大陸政府可能更關注幾個潛在領域，例如與減貧相關的投資；中西部地區的高速鐵路建設；城際交通如鐵路、公路、機場。

此外還有近年區域發展戰略如京津冀、大灣區、成渝都市圈、長三角一體化；涉及水、能源、環境相關基礎設施投資，以及農村基建投資與公共健康衛生領域投資等。

(旺報 )