小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（20日）新聞重點。

【1】防疫當前 5招報稅趨吉避凶

報稅季快到了，如何不用去國稅局人擠人查調所得或申報，增加群聚感染的風險，財政部提供五招防疫報稅小撇步，助民眾趨吉避凶。除現有利用已註冊健保卡、自然人憑證、電子憑證上網申報外，今年還新增兩大利器，首先是從四大超商取得查詢碼，結合戶號報稅，另就是以行動身分識別以刷臉或指紋報稅。

【2】反中硬碰硬 如何立足國際

國際紛讚嘆台灣，為何能在新冠肺炎這一役，相對成功？說穿了，就是結合「防疫」與「反中」的概念，在疫情爆發之初，毫無眷念地，幾乎切斷與大陸的往來。台灣的「超前部署」雖然贏得國際肯定，但要爭取出席世衛大會，抱著反中硬碰硬，只會愈走愈窄。

【3】湖北5市州長 直播推銷特產

為幫助湖北重振經濟，湖北省黃岡市、荊州市、荊門市、十堰市、恩施州的5位市州長18日一起開直播，介紹當地復工復產的情況，並推薦當地的特色產品。據了解，大陸社群軟體抖音（TikTok）發起「湖北重啟」抖音援鄂復甦計畫，目前累計銷售湖北特產98萬件，銷售額達5000萬元人民幣。

【4】囂張屁孩 派出所門口鬥毆

視公權力於無物？雲林縣斗六市公正派出所19日早上6時許，有兩派年輕人疑因財務糾紛，分持棍棒、刀械在門口鬥毆，無視警方公權力，員警眼見無法制止，一度緊急對空鳴槍3槍，兩派人馬才悻悻然分開，其中1名年輕人不罷休，還怒砸對方的車才離去。警方已逮捕7名涉案人，依聚眾鬥毆、妨害公務等罪嫌送辦。

【5】狄鶯母病危彌留 發願折壽10年

狄鶯的小弟去年9月肝癌過世，近日傳出她高齡87歲的媽媽農曆年後因腦中風，目前在重症加護病房插著鼻胃管，已無法進食、無法言語的彌留狀態。狄鶯這2個月來跑遍大小寺廟幫媽媽祈福，甚至對神明說願意折壽10年讓媽媽續命；她這陣子為了照顧媽媽，夜不成眠又恐慌症上身，心力交瘁下不得不求助精神科，現在每晚得靠藥物才能入眠。

(中時電子報)