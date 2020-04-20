海軍敦睦艦隊截至今（20日）上午6時，已累積24例新冠肺炎確診，是目前我國最大宗群聚感染，讓中央流行疫情指揮中心及疫調人員忙得人仰馬翻。指揮中心醫療應變組副組長王必勝坦承是「疫情開始以來的大挑戰」，透露從召回官兵到疫調只花了1天半，「已經盡了全力！」

王必勝坦言相關人員忙翻。（圖／王必勝臉書）

敦睦艦隊官兵於3月21日抵達帛硫、3月15日離開，並於4月9日才靠左營軍港，並遵守指揮中心的指導，在海上多停留6天。案396、397、398都是在下船前就出現症狀，導致指揮中心必須連夜召回三艘軍艦共744名官兵。

744人全部召回採檢共花1天半的時間。（圖／王必勝臉書）

王必勝說：「敦睦艦隊的案子來得很急，相關人員數量又多。」全員召回後安排集中檢疫並立即全員採檢，結果出來後判斷影響範圍，直到目前還在持續進行相關疫調。他表示，從召回到採檢只花了1天半「已經盡了全力，感謝國防部全力配合，感謝各檢疫所同仁，感謝實驗室同仁，大家都很辛苦。」

磐石艦。（圖／報系資料照）

目前確認海軍敦睦艦隊24例確診皆為「盤石艦」官兵，是疫情爆發以來我國境內最大宗群聚感染事件。王必勝表示，「集中檢疫所」在抗疫中的角色，用到才知道重要，案件大才知道夠不夠，一個有效、安全、舒適的場所，是阻絕各種高風險者進入社區的空間。王必勝說：「希望這次事件的影響能降到最低，天佑台灣！」

王必勝表示相關人員都已盡全力。（圖／王必勝臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)