韓劇《機智醫生生活》以醫院急診室為背景，講述有二十年交情的胸腔外科醫師金雋婠（鄭敬淏飾）、肝膽胰臟外科醫師李翊晙（曹政奭 飾）、小兒科醫師安涏援（柳演錫飾）、婦產科醫師楊碩亨（金大明 飾）與神經外科醫師蔡頌和（田美都飾）之間的友誼，以及醫院裡發生的溫馨故事。

這幾個大學時代就認識的好友，當了醫生後仍不忘音樂夢，一起組了樂團，五位主要演員也因此在演出前，花了半年時間學樂器。鄭敬昊和曹政奭負責吉他、柳演錫打鼓、金大明彈鍵盤，田美都則身兼主唱和貝斯手。

開拍前四個月，眾人團練世界名曲〈卡農〉，聽到專業樂手彈奏的搖滾版〈卡農〉後，都不敢相信劇組竟出了大難題。反應最大的鄭敬淏，起身作勢要離開，還對其他演員說：「拍部好戲吧！我會為你們祈禱的。」柳演錫見他把圍巾披起來，一副真想閃人的樣子，趕緊把他拉了回來。

5位演員為戲苦練樂器，連指導他們的老師也忍不住問：「拍醫療劇有必要這麼拚嗎？」（圖／Netflix提供）

一對一指導時，老師特別詢問鄭敬淏：「哪裡不懂？」他喪氣地回答：「全都沒搞懂。」讓老師哭笑不得。雖然進度落後，鄭敬淏依然苦中作樂，打趣地說：「用嘴彈吧！」接著開始模仿起吉他的聲音，大夥兒本以為他只是開玩笑，沒想到練習時，跟不上的鄭敬淏真的使出「用嘴彈吉他」技能，佯裝自己有在演奏，讓一旁的曹政奭笑到彈不下去。

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經過半年練習後，現在鄭敬淏彈吉他已有模有樣。（圖／Netflix提供）

(中時電子報)