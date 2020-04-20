鄭敬淏為《機智醫生生活》學吉他，雖然一開始跟不上進度，所幸最後不負導演所託，對於自己的表現，他似乎很滿意，「之前曾在別部戲演過（音樂人），很幸運地彈得不錯。」鄭敬淏去年曾《當惡魔呼喊你的名字》飾演年紀輕輕就功成名就的作曲家，為了出名，他將靈魂出賣給惡魔，換取重生機會。

演過音樂人的韓星很多，玄彬在《愛的迫降》中以軍人「利正赫」的身分登場，不過他當兵前是一位琴藝高超的鋼琴家，為了調查哥哥的死因才入伍，而玄彬本人小時候也練過鋼琴，還曾在見面會上小秀過一段。

李鍾碩則在《秘密花園》中扮演一位年輕天才音樂家，劇中有自彈自唱的場面，他為此上了很多課程，笑說都可以去當歌手了，不過劇組對他的唱功似乎有疑慮，最後還是讓他對嘴演出。

CNBLUE出道前一年，鄭容和便因為演出《原來是美男》走紅，劇中他詮釋體貼溫柔的吉他手「姜信宇」，經常幫助女扮男裝的朴信惠。鄭容和本來就會樂器，彈吉他對這位樂團主唱來說輕而易舉，可以將心力全數放在演技上。

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(中時電子報)