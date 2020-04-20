台北市內湖分局潭美警友站站長梁淯傑，曾經年收千萬卻突逢婚姻失敗，連公司經營權也被前妻奪走，4個小孩都跟著他，讓他頓時一無所有；為了孩子，他不僅重拾黑手工作，也在經歷過半年的低潮期後重新出發。

去年6月，與梁淯傑結縭10幾年的妻子離婚，回想當初相識到相戀的過程，曾經是人人稱羨的愛侶，最後卻離婚收場，梁淯傑感嘆那是他人生中最痛苦的時候，前妻將兩人所生的4個孩子全都交由他扶養，還帶走梁淯傑一手創立的公司。

梁淯傑覺得自己對不起孩子們，曾經年收入千萬的他，因為一段失敗的婚姻，讓他失去了辛苦10幾年打拼的事業，還有孩子的媽。「事情就是發生的這麼突然，在去年6月前我覺得我是個什麼都有的人，之後頓時跌落谷底，我變得一無所有。」梁淯傑苦笑的說。

為了支撐自己與4個孩子的生活，梁淯傑重操舊業當起黑手，與師傅一起維修車輛。（圖／鄭清元攝）

今年46歲的梁淯傑，畢業於東南工專電機系，自小跟著父親學修車，但長相清秀的他有個演員夢，加入演員訓練班後曾經有機會登台演出，卻因為家人反對而作罷，接著對於管理相當有一套的梁淯傑開始創業，前後開過情趣用品店、檳榔攤。

他在2012年與合夥人成立清潔公司，卻在隔年發現合夥人捲款落跑，梁淯傑咬牙經歷過一段苦日子後，公司開始起色，營業據點從2個成長到30個，前妻也在公司擔任會計幫忙管帳，但在事業如日中天時，前妻卻將梁淯傑辛苦創立的成果「整碗端走」。

「當時我最小的孩子才3歲，正是需要媽媽的時候。」一提到孩子，堅強的梁淯傑眼眶泛紅，卻緊忍著淚水，白手起家間建立的公司沒了，梁淯傑一想到還有孩子要養，一家人生活瞬間從富足跌至慘澹。回想起那段日子，梁淯傑笑稱自己就跟個無頭蒼蠅一樣，到處亂撞，「我那時覺得我在低谷裡永遠走不出來了。」

梁淯傑的清潔公司風光時還曾拿下台灣30個據點，年營業額逼近上億元。（圖／讀者提供）

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(中時電子報)