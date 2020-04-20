台北市內湖分局警友會潭美站站長梁淯傑去年6月，經歷人生當中最難以忘卻的傷痛，不僅與曾經深愛的妻子離婚，4個年幼的孩子要養，連他辛苦打拼的事業也都被前妻帶走。為了自己與孩子的生活，他不只從事清潔事業，更重操舊業當起黑手，梁淯傑更擔心年僅4歲的稚子沒人照料，上工時還身兼保母，一邊工作一邊照顧孩子。

採訪當天春暖乍寒，小男孩嚶嚶哭著，梁淯傑見狀，一手將孩子抱起，小男孩揚起一抹微笑，斗大淚珠瞬間滴落，低溫16度的台北，梁淯傑挽起衣袖帶著員工將派出所的每個角落徹底消毒。「爸爸先工作，你在這邊看著好嗎？」小男孩天真的點點頭站到一旁，梁淯傑眼底的溫柔與疼愛，旁人看了心也不自覺溫熱起來。

儘管梁淯傑工作忙碌，還是會撥空陪伴孩子成長。（圖／讀者提供）

梁淯傑不僅是現任內湖警友會潭美站站長，他更有多重身份，清潔公司經理、修車廠老闆、警友會站長、義消，在家則是4個孩子的單親父親。梁淯傑搔著頭一臉歉意的說，「因為最小的兒子在家沒人照顧，所以將孩子留在身邊」。

他表示，隨著新冠肺炎疫情擴散，警察每天在外奔波，尤其派出所每天進出的人眾多，要好好消毒清潔，警友會內湖辦事處主任陳啟宏自掏腰包要他安排員工到各派出所徹底消毒。

梁淯傑從樓梯間掃到廁所，再掃到茶水間，小兒子就站在一旁陪伴著他，梁淯傑查看時間，才驚覺不知不覺已經到了中午，他放下手邊的抹布，向員工交代了一聲，便抱著小兒子要趕緊回到辦公室，除了因為孩子還沒吃飯，更因為梁淯傑還有另一份工作要做。

記者隨著梁淯傑來到了他的辦公室，鐵皮搭建的廠房，裡頭停了好幾輛車，一走進辦公室，牆上貼滿感謝狀和與孩子的照片。梁淯傑剛放下包包，安頓好孩子們的午餐，又再次挽起袖子，轉換成修車師傅，將一台小客車的引擎蓋打開，開始修車。問起他身兼多工，會不會覺得分身乏術，他笑了笑說：「我總覺得只要我再努力一點點，我的孩子就可以過好的生活，所以這些都不算什麼。」

新冠肺炎疫情嚴峻，梁淯傑仔細清掃，凡事親力親為，不放過任何細節。（圖／鄭清元攝）

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(中時電子報)