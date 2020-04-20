原本人生一路順遂的梁淯傑，在去年遭逢巨變，人生瞬間跌落谷底，但這些挫折也未使他一蹶不振，反而更勤奮工作，閒暇之餘投入心力在公益活動上，尤其是擔任警友會站長不遺餘力，身受基層員警愛戴，梁淯傑表示他會如此尊敬警察，都是因為過去曾協助警方辦案，與他們出生入死，才發願一定要當警察堅強的後盾。

雖然梁淯傑人生一下子失去的太多，但一無所有的他卻體悟到，他更應該勇於嘗試、努力碰撞，因為他什麼也都沒有，已沒有害怕失去任何東西，帶著這份堅強意志，他再次創立公司，一切從零開始。梁淯傑看著4個孩子感動的說：「這就是我堅持下去的動力。」

除了孩子們的肯定，梁淯傑回想有次協助警方辦案，看著警方荷槍實彈進入現場，雖然穿著防彈背心，但這一進去猶如身陷虎穴，是禍是福沒人說得準，「那是我第一次感受到死亡離我這麼近，但對警察來說這卻是家常便飯的事。」那感覺給了他極大震撼，帶著他迅速走出人生谷底，也發願要成為警察的堅強後盾。

梁淯傑出錢、出力，跟著警友會在警察節時送上慰問品、平時也提供點心讓員警暖胃，疫情當頭，更是提供大量酒精及次氯酸水，內湖分局分局長李權哲說，梁站長鐵漢柔情，總把其他人放在第一順位，只要有警局需要幫忙的地方，都能見到他的身影，他對基層員警更是照顧，把年輕員警當成自己的孩子一樣，就像家人一般的相處融洽。

2019年梁淯傑再度當選警友站站長，當時內湖分局掌李權哲、警友會內湖辦公室主任陳啟宏也到場致賀。（圖／讀者提供）

警友會內湖辦公室主任陳啟宏也對梁淯傑的熱心相當感佩，他不只出錢、出力，擔任站長期間用心、投入，全力支持每個警友會活動，是位優秀認真的站長。

年過40後，事業從頭再來，所有的挫折在短短一個月中全部發生，但梁淯傑依舊相信人性本善，他不怪罪前妻，反而希望她過的一切安好，「我的人生即將重新開始。」

梁淯傑說在低谷那段日子，是他養精蓄銳的時機，未來他會更努力工作，將四個孩子養大成人，他悠悠的說：「要好好照顧自己，不要讓花在還沒盛開前就枯萎了。」梁淯傑點上一支香，祈求事業順利、孩子平安健康，也盼春暖乍寒後整個社會也能平安無恙。

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(中時電子報)