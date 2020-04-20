數隻白鷺鷥在桃園市蘆竹區一處埤塘上自在飛翔，兩隻水牛則在埤塘裡悠哉泡水，一旁的水車不停打水，提供足夠氧氣給水裡的魚兒。這處埤塘檯面上是一般鄉間的養殖魚塭，私底下卻存在「官與民爭」的疑雲風暴，黃家大姊黃郁芯砲轟，埤塘所在地是屬於她們黃家三姊妹的，卻被「桃園農田水利會」（水利會）徵用，還租給別人養魚。

這處埤塘土地的所有人黃家三姊妹指控，「桃園農田水利會」聲稱依據《農田水利會組織通則》，無償徵用她們的土地作為灌溉埤塘，卻又轉手租給養魚業者，靠著無本生意賺走大筆租金，卻不分她們一毛錢！

黃郁芯質疑，水利會未經她同意就把她名下的土地轉租給別人，土地周邊還用圍籬封住、上鎖。（圖／鄭清元攝）

根據《農田水利會組織通則》，水利會徵用私人土地，依法應作為灌溉蓄水池，如今，黃家三姊妹名下的土地卻變成了別人的魚池，這讓黃郁芯相當不能接受。

指著眼前的埤塘，黃郁芯說，從日據時代起，水利機關為了灌溉農田興築埤塘，就徵用該片土地迄今，目前水利會持分二．八％、呂氏家族持分四％，其餘土地持分，都在林姓地主和黃郁芯三姊妹名下，「這塊地之中有七千四百八十多坪，是我們三姊妹的。我不是反對在埤塘裡養魚，只是水利會怎麼可以把我們的地，轉租給別人養魚？」

黃郁芯不滿地說，水利會無償徵用她們的土地，如果純粹用來灌溉農田，她沒有意見，但如果水利會一定要轉租土地，就應該將租金所得分給原地主，不然至少也讓地主自己養魚。

桃園農田水利會財務組組長李百安說，依據《農田水利會組織通則》規定，徵用私人土地還是會支付租金，雖然金額不大，但水利會管理組會付給地主相當於申報地價三％的租用補償金；而埤塘內自然生長的魚貝，捕撈出售後所得的款項，也會分給地主。「水利會並未出租埤塘供人養魚，而是標售捕撈蓄水池內自然生長魚類的權利，稱為『天然魚介捕採權』，費用最高每公頃九千元。」

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(中時電子報)