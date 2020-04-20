擁有「千埤之鄉」美譽的桃園市，多數埤塘依規定應用於蓄水灌溉農田，卻長年被用來從事養殖漁業。二○一七年間，監察院曾針對行政院農委會長期漠視埤塘違法養殖一事，提出糾正案，但因埤塘養魚是當地百年傳統，在地方人士反彈下，最後不了了之。

在黃家姊妹的土地上照顧魚塭的張先生，在本刊記者詢問下，坦承以每年十二萬元向水利會租用蓄水池養魚，「目前附近所有的埤塘都租出去養魚了，除非原來的承租戶放棄，否則幾乎沒有機會申租到，而原來的承租戶很少會主動放棄承租。」張先生接著透露，近來聽說水利會已強制要求一處承租戶停止養魚，「那個埤塘四周陸續興建住宅，塘畔還設置了親水步道，但埤塘的承租戶沒有好好維護，常常死很多魚，又沒有立刻撈起，導致惡臭四散，十分擾人。」

承租埤塘的張先生說，租金每年12萬，每月大概還要花2萬元的電費讓水車正常運作。（圖／鄭清元攝）

為了討回公道，黃郁芯三姊妹曾向水利會陳情，得到的答覆卻是「依據《農田水利會組織通則》第十一條規定，水利會可照舊使用，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。」水利會還告訴黃郁芯，因為從前該土地就是由水利會無償占用，現在照規定依循慣例，繼續由水利會使用。

桃園農田水利會財務組組長李百安說，依據《農田水利會組織通則》規定，徵用私人土地還是會支付租金，雖然金額不大，但水利會管理組會付給地主相當於申報地價三％的租用補償金；而埤塘內自然生長的魚貝，捕撈出售後所得的款項，也會分給地主。「水利會並未出租埤塘供人養魚，而是標售捕撈蓄水池內自然生長魚類的權利，稱為『天然魚介捕採權』，費用最高每公頃九千元。」

天然魚介小辭典

「魚介」源自日語，為魚、貝類的總稱。天然魚介不同於養殖魚類，指水域中自然生長的魚、貝類。

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(中時電子報)