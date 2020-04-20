黃家三姊妹指控，「桃園農田水利會」聲稱依據《農田水利會組織通則》，無償徵用黃家土地作為灌溉埤塘，卻又轉手租給養魚業者，為了討回公道，黃郁芯三姊妹曾向水利會陳情，得到的答覆卻是「依據《農田水利會組織通則》第十一條規定，水利會可照舊使用，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。」水利會還告訴黃郁芯，因為從前該土地就是由水利會無償占用，現在照規定依循慣例，繼續由水利會使用。

對此說法，南台科技大學財經法律研究所所長羅承宗認為，顧名思義，《農田水利會組織通則》應該只適用於「處理水利會組織內的問題」，但第十一條卻不是針對組織內部，而涉及到人民的權利義務，把「干涉人民財產權」的規定放在水利會的「組織法」裡面，顯得不倫不類。

羅承宗說，就算退一萬步，不去計較名為「組織通則」的法規，是否適合規範組織以外的人民權利，《農田水利會組織通則》第十一條仍然「相當粗魯野蠻」，甚至有濃厚的違憲疑慮，「就算基於公共利益，要沿照舊例使用私人土地，相關機構也要有相當的補償機制，畢竟限制了土地所有權人的財產權。怎麼可以只減免土地稅捐？」

面對黃家姊妹指控，桃園農田水利會財務組組長李百安說，依據《農田水利會組織通則》規定，徵用私人土地還是會支付租金，雖然金額不大，但水利會管理組會付給地主相當於申報地價三％的租用補償金；而埤塘內自然生長的魚貝，捕撈出售後所得的款項，也會分給地主。「水利會並未出租埤塘供人養魚，而是標售捕撈蓄水池內自然生長魚類的權利，稱為『天然魚介捕採權』，費用最高每公頃九千元。」

得知水利會說「會支付租金」，黃家小妹黃玉瑄大聲喊冤：「我們從來沒有拿過一塊錢租金，真的沒有。」她表示，只有二○一七年間向水利會質疑有人在埤塘養魚時，水利會才分給她們出售漁獲所得的分配款，「不過，我們三姊妹加上林姓地主，四個人才分到一萬四千四百四十六元，平均每人每月只拿到三百零一元。而且第二年之後，我們就再也沒有收到這筆款項了。」

《農田水利會組織通則》

第 11 條

農田水利會因興建或改善水利設施而必須之工程用地，應先向土地所有權人或他項權利人協議承租或承購；如協議不成，得報主管機關依法徵收。如為公有土地，得申請承租或承購。

原提供為水利使用之土地，應照舊使用，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。

(中時電子報)