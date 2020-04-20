桃園農田水利會財務組組長李百安說，依據《農田水利會組織通則》規定，徵用私人土地還是會支付租金，雖然金額不大，但水利會管理組會付給地主相當於申報地價三％的租用補償金；而埤塘內自然生長的魚貝，捕撈出售後所得的款項，也會分給地主。「水利會並未出租埤塘供人養魚，而是標售捕撈蓄水池內自然生長魚類的權利，稱為『天然魚介捕採權』，費用最高每公頃九千元。」

得知水利會說「會支付租金」，黃家小妹黃玉瑄大聲喊冤：「我們從來沒有拿過一塊錢租金，真的沒有。」她表示，只有二○一七年間向水利會質疑有人在埤塘養魚時，水利會才分給她們出售漁獲所得的分配款，「不過，我們三姊妹加上林姓地主，四個人才分到一萬四千四百四十六元，平均每人每月只拿到三百零一元。而且第二年之後，我們就再也沒有收到這筆款項了。」

不久前，黃家姊妹詢問水利會，才知道地主必須每年主動申請，才能獲得「天然魚介」的收入分配款。

黃郁芯指出，她們姊妹詢問專家後，發現所擁有的土地屬於都市計劃的「農業區土地」，本來就不必被課徵田賦或是任何土地稅捐，「也就是說，水利會依據《農田水利會組織通則》，給予我們豁免土地稅捐的優惠，根本沒有任何意義，我們分明是被白白占用。」

一位不願具名的政壇人士說，在地方與中央級的選舉中，水利會組織是非常重要的角色，因此沒有政治人物願意得罪，「過去水利會組織多屬國民黨系統，但近年來民進黨大力拉攏，已有不少水利會易幟，『轉型』為民進黨系統。」黃家三姊妹指控的「桃園農田水利會」，會長黃金春即為民進黨籍，總幹事黃金德的兒子，則是民進黨籍立委黃世杰。

二○一八年，立法院三讀通過《農田水利會組織通則》修正案，將水利會改制為公務機關，停止選舉會長及會務委員，改由政府指派，今年十月將正式改制。對此，黃家姊妹表示，希望水利會收歸國有後，能重視她們該有的權益，不要又只是把水利會當成選舉工具，忽視應該存在的轉型正義。

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(中時電子報)