不倫戀爆發後，倪安東與管罄的演藝事業雖然一落千丈，但無法阻擋熊熊愛火，儘管雙方還未給名分，仍無懼外界眼光同進同出。4月初本刊直擊他們在大賣場血拚，倪安東一派輕鬆地拉著菜籃，不時與女友交頭接耳討論零食，反觀管罄一雙銳利鷹眼流露滿滿殺氣，似乎在掃射哪裡有折扣好貨可下手，不知她是否急著當人妻，還沒結婚就主婦魂上身。

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（圖／本刊攝影組）

(中時電子報)