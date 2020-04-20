不倫戀後...倪安東血拚 管罄鷹眼相陪 07:542020/04/20 中時電子報 CTWANT Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （圖／本刊攝影組） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不倫戀爆發後，倪安東與管罄的演藝事業雖然一落千丈，但無法阻擋熊熊愛火，儘管雙方還未給名分，仍無懼外界眼光同進同出。4月初本刊直擊他們在大賣場血拚，倪安東一派輕鬆地拉著菜籃，不時與女友交頭接耳討論零食，反觀管罄一雙銳利鷹眼流露滿滿殺氣，似乎在掃射哪裡有折扣好貨可下手，不知她是否急著當人妻，還沒結婚就主婦魂上身。 更多 CTWANT 報導 （圖／本刊攝影組） 梅根福克斯 跨國拍片受驚 【爽賺無本財3】水利會有給錢？ 地主：僅賣魚分到301元 (中時電子報) #倪安東 #管罄 #血拚 #不倫戀 #演藝事業 #大賣場 也許您會感興趣 推薦閱讀 小室哲哉爆3度離婚扶正護理師小三 昔認性無能撇不倫戀 08:382020/04/16 娛樂 李敏鎬新劇「最美女總理」爆不倫史 友曝真相幫喊冤 13:072020/04/19 娛樂 台南新光三越新天地晚間消毒 明天破天荒休館消毒 22:332020/04/19 生活 娛樂熱門新聞 Lady Gaga慘了 公開力挺譚德塞：你是超級明星 - 娛樂 名嘴曝「招待所」玩超兇 小姐淋酒地上滾、人肉滑水道 - 娛樂 Lady Gaga讚譚德塞超級明星 他酸爆：難道不是嗎 - 娛樂 《夫妻的世界》渣男前夫太變態 網友不捨金喜愛全怒了 - 娛樂 何妤玟婚後與KID「親密接觸」踩底線 遭尪撕衣教訓：妳這X婦 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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