加拿大東南部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）當地時間18日深夜爆發嚴重槍擊案，包括一名警察在內，共造成13人死亡。

加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大諾瓦斯科細亞省鄉村小鎮波塔皮克（Portapique）18日深夜爆發槍擊案，槍擊案共造成13人喪命，包括51歲槍手沃特曼Gabriel Wortman以及一名加拿大皇家女騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）。

(中時電子報)