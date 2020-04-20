加拿大爆重大槍擊案 含警共釀13死 07:242020/04/20 中時電子報 吳映璠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加拿大東南部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）當地時間18日深夜爆發嚴重槍擊案，包括一名警察在內，共造成13人死亡。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大東南部的諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia）當地時間18日深夜爆發嚴重槍擊案，包括一名警察在內，共造成13人死亡。 加拿大環球新聞（Global News）報導，加拿大諾瓦斯科細亞省鄉村小鎮波塔皮克（Portapique）18日深夜爆發槍擊案，槍擊案共造成13人喪命，包括51歲槍手沃特曼Gabriel Wortman以及一名加拿大皇家女騎警（Royal Canadian Mounted Police，RCMP）。 (中時電子報) #槍擊案 #13 #加拿大 #含警共釀 #東南部 也許您會感興趣 推薦閱讀 WHO提13點說明 蔡英文：這不是我們應得的待遇 11:362020/04/16 政治 金門警方夜襲賭場 13賭客僅1人戴口罩 12:322020/04/16 社會 台南工地槍擊案 傳因爭奪工地賭場利益引爆糾紛 17:452020/04/16 社會 安倍決倍增醫療前線的診療報酬 13都道府縣列為特別警戒區 18:172020/04/17 國際 台南工地槍擊案 開槍嫌犯基隆街頭落網 00:262020/04/18 社會 台商加快回流 13檔概念股嗨 04:092020/04/18 證券．權證 NBA》大聯盟球探：奈許被籃球耽誤了 10:302020/04/18 體育 看護集體落跑！加拿大安養院「放任」31名長者離世 18:122020/04/18 國際 UVL男生組》台師大13連霸 高偉誠MVP 22:342020/04/19 體育 加拿大班芙鎮失業率達85％ 遊客絕跡淪鬼城 23:182020/04/19 國際 國際熱門新聞 加拿大爆重大槍擊案 含警共釀13死 - 時事 曾經的防疫典範 揭新加坡疫情爆炸2大錯誤 - 國際 加拿大班芙鎮失業率達85％ 遊客絕跡淪鬼城 - 國際 這鍋我扛 美財長為川普緩頰：救急支票印總統名是我的主意 - 國際 梅根哈利打臉澳洲 凱特威廉收爛攤 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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