高雄一名單親媽媽在2017年間發現4歲女兒出現狂咬手指甲、恍神、白天嗜睡等異狀，於是在家中安裝監視器，沒想到竟拍到同居人薛姓男子餵女兒吃安眠藥！母親詢問女童，得到的回答竟是「爸爸（薛男）摸我的妹妹」，讓母親氣得馬上報警！

判決書指出，女童母親因為白天要外出工作，所以讓沒有固定工作的薛男在家照顧女童。由於薛男平時有服用安眠藥的習慣，所以母親發現女童嗜睡等狀況後，便問她是否知道安眠藥的作用，女童回「吃了會睡覺」，讓她察覺有異。

母親隨後於2017年10月2日請業者在房間裝設針孔監視器，拍到薛男將平時服用的安眠藥錠剝開給女兒吃，馬上與薛男分手，將他趕出住處。之後她仔細詢問女兒，得到的回答竟是「爸爸摸我的妹妹」、「手指頭插進去會痛」等語，氣得她馬上向警局報案。

（示意圖／Pixabay）

薛男到案辯稱拿安眠藥給女童吃，目的是為了「跟她說這個不能吃」，並堅決否認以手指性侵女童。但女童面對檢察官詢問時，卻說「我睡覺的時候他都會摸（下體）」、「他都插進去摸啊」、「用手」、「我會痛痛」，並明確指出被摸「尿尿的地方」。

高院高雄分院審理此案，法官認為女童當時只有4歲，對性交行為懵懂無知，但薛男竟利用與女童的身分、年齡差距以手指性侵她，認定違反女童意願；薛男因於2000年曾施用毒品，故為累犯，法官最終依《刑法》加重強制性交罪，維持橋頭地院原判，判薛男有期徒刑7年6個月。

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(中時電子報)