海軍敦睦艦隊連2日爆發確診，累計24人染疫，正妹韓粉李明璇表示，蔡政府要大家不要出國，但這次防疫破口卻是蔡政府領導的國軍爆出防疫破口，「到底是誰下令？誰同意讓敦睦艦隊今年出航？媽祖繞境、漢光演習全都延期，敦睦艦隊為何能例外？蘇貞昌還要躲嗎？」。

國防部海軍副司令梅家樹，昨也在疫情中心記者會上鞠躬道歉。梅家樹表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。

李明璇昨19日晚在臉書發文，不滿直言，「防疫視同作戰，結果國防部高層作戰做到把病毒帶回來！」、「政府要國人別出國旅遊，國人都乖乖聽話了，旅行社也配合政令兩個月不出團不接團了，所有的經濟損失國人都在共體時艱，結果政府的領導層卻是防疫破口，要全民承擔染疫風險！誰來負責請出來面對」。

「因為疫情關係，多的是配合防疫優先而取消他們原本既定行程的國人，請問國防部防疫期間，有什麼敦親睦鄰的理由？又有什麼不能延期的理由？」、「敦睦艦隊代表國家形象，現在形象完全破滅，到底是誰下令？誰同意讓敦睦艦隊今年還是照常出行？到底是誰在逆時中！」。

李明璇強調，「宗教盛事的媽祖繞境、國軍漢光演習都延期了，麻煩國防部向全國人民交代清楚這次「必須敦親睦鄰的原因」，不要把責任推給第一線辛苦的醫官，讓他們成為代罪羔羊！

她坦言，若政府防疫做得好，全民不分黨派都不會吝嗇給予掌聲，但她感嘆，從「口罩發太多怕你會浪費」，到「紓困發現金怕你不消費」，現在「不敦親睦鄰怕你沒國際地位」？！「請問蘇貞昌院長，還要大家別太計較嗎？」。

(中時電子報)