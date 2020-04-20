籃網球星杜蘭特(Kevin Durant)是4屆得分王，他認為麥可喬丹即使在今日的NBA也會是頂尖高手。杜蘭特接受ESPN視訊訪問時說：「喬丹會針對比賽自我調整，他仍然會成為聯盟最強的球員。」

一般認為喬丹生涯三分球命中率32.7%恐怕跟不上現代的小球打法，杜蘭特解釋說：「喬丹將會有更多的持球機會，更多的進攻空間。我們永遠不可能知道，但他的籃球技巧是無與倫比的。」

在80與90年代，禁區是攻防的重心，喬丹曾以18.2%的外線命中率摘下得分王(場均37.1分)，他在禁區的破壞力是現代後衛難以想像的。同樣的道理，如果把杜蘭特放到90年代，他也會成為低位單打的高手，不需要跟著團隊跑轟。

杜蘭特認為喬丹可以算是史上最好的前5位甚至前兩位的射手，「除了一般人稱讚的運動力，這還包括喬丹的腳步、出手的時機、運用身體的能力。」喬丹在1995-96球季的三分球命中率提升到42.7%，由他發揚光大的後仰跳投更是成為現今得分手的基本功。如果那個年代還有更強的打法，喬丹也不會拿下10屆得分王了。

(中時電子報)