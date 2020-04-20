海軍疫情感染擴大，磐石艦已有24例確診，活動時間續曝光後，引發不少人質疑軍方是否隱匿病情，即使國防部海軍司令部副司令梅家樹在記者會上鞠躬道歉，但仍止不住網友怒火。

梅家樹在疫情中心例行記者會上表示，此次敦睦計畫，因任務期間相關防疫工作未做好，造成人員感染新冠肺炎，代表海軍向社會大眾表達歉意。

國防部昨（19）日也在臉書「國防部發言人」表示，將編成專案調查小組，由軍政副部長任組長，納編總督察長室、軍醫局、政戰局、法律司及海軍相關部門，配合疫情指揮中心，強調「公開、透明、信任、專業」最高原則，釐清敦睦支隊任務執行全程各項防疫作為，誠實面對，絕不隱瞞。

海軍染疫，網湧入國防部臉書留言。（圖／摘自國防部發言人臉書）

不過卻遭網友留言洗版，「要不要說明一下堅持執行敦睦艦隊的理由」，「誰決定在帛琉當地不用戴口罩？」「等著看你們的『透明』」、「衝三小朋友，防疫視同作戰！你已陣亡了！」

另外，也有人給予支持及鼓勵，「謝謝國軍守護家園！辛苦了！加油！」「沒有人想要生病，陌生的疾病，大家都沒經驗」、「很遺憾發生了這種事，但指責不能解決疫情與衍生的問題」。

(中時電子報)