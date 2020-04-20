小編精選《工商時報》5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（20日）財經重點。

【1】半導體投資風向變了？ 里昂砍11檔 只愛三劍客

里昂證券啟動半導體投資「乾坤大挪移（Repositioning）」，亞洲科技產業部門研究主管侯明孝指出，在新冠肺炎疫情衝擊下，多數個股位階尚未反映真實回檔可能性，一口氣降評環球晶、穩懋在內11檔台股電子股，僅聯發科、台積電維持正向投資評等，唯一驚奇是瑞昱由「劣於大盤」升至「買進」。

【2】台股重挫 券商3月大虧79億

受到新冠疫情影響，台股3月重挫，致證券商出現近年來罕見虧損。證交所17日公布，3月份全體證券商稅後淨損79.48億元，與2月稅後淨利22.76億元，呈現由盈轉虧；致累計前3月全體證券商稅後淨損45.98億元，也是較去年同期的稅後淨利95.83億元呈現盈轉虧。

【3】14檔Q1成長猛將 投信力捧

台股的指標台積電（2330）首季營收年增42％，單季獲利高達1,169億元，創歷史新高，隨龍頭獲利揮出強棒，市場對第一季營收表現出色者寄予期望，包括欣興（3037）、晶技（3042）、華通（2313）等14檔第一季營收年增雙位數，獲近期多頭掌舵的投信青睞，4月以來累積買超2,288～19,417張不等。

【4】華航減薪二成 今勞資協商

航空客運第二季市場情況明顯惡化，過去一周（4/12～18日）國際與兩岸航線載客人次僅剩0.76％，華航為了減虧，已與企業工會排定20日進行勞資協商，規劃全員減薪二成，主管級因已先減一成，共減薪三成。另外除了貨運部門，各部門根據實際工作量做減班休時。

【5】美重啟經濟 德州27日打頭陣

美國多州實施禁足令抑制新冠肺炎擴散，然而過去一周以來，美國各地不少民眾走上街頭抗議，要求重啟經濟活動。在此同時，美國總統川普宣布，德州與佛蒙特州部分企業27日起將可回復運作。

(中時電子報)