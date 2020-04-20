海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，至昨天(4/19)為止共爆出24例確診，都是在磐石軍艦上的官兵，目前共有基隆、北市、桃園、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東共10縣市公布這些海軍確診者足跡，最北到過淡水，最南到台南新光三越新天地、瑞豐夜市、義大商城、潮州健身工廠運動，足跡遍布全台，以下是《中時電子報》的統整。

高雄：8名確診

高市初步疫調顯示，有8名確診官兵曾停留漢神巨蛋（海港餐廳、添好運、cafe del sol）、瑞豐夜市、義大商城、家樂福鼎山店、好市多大順店、四維羽球場及小港郵局停留至少半小時，在漢神巨蛋、義大商城更停留逾2小時。

屏東：4名確診

屏東縣政府衛生局也公布4例個案皆於15日下船。

第1例當日自行騎車返家，1小時即又返回軍艦，未有社區活動史。

第2例16日下午5時半至7時、17日下午3時50分至5時半，曾出入屏東市國民運動中心、17日下午5時半至7時出入長治鄉玄天上帝廟附近球場，其他地點皆短暫且有戴口罩。

第3例16日下午至屏東大學找朋友、17日至屏東大學接朋友並於環球影城食用晚餐，即返家未出。

第4例16日上午10時半至下午2時，曾至潮州健身工廠運動，同日全程戴口罩搭乘火車及高鐵前往其他縣市。

嘉義市：1名確診

嘉義市政府衛生局表示，此案例於4/15由家人開車接回家，全程均有戴口罩，4/16、17休假二日在嘉義市及台南市活動，其詳細的足跡還在疫調中，確定的部分已經進行消毒。

雲林縣：1名確診

雲林縣衛生局長曾春美指出，該感染者15日下午由父母開車接回雲林，16日與父母拜訪親友共進午餐，16日下午搭台鐵到台北，當天晚上10點多搭再高鐵到高雄找朋友，並借住朋友家。

台中市：3名確診

台中衛生局指出，住清水的23歲軍艦實習生，4月15日下船返家後，搭乘火車從軍營到新左營火車站，並搭乘高鐵至烏日站。該案返家後，活動範圍僅有家裡與診所，目前匡列接觸者7名居家隔離中，均無不適症狀。

住沙鹿的28歲男正職士官，4月15日下船後，自凹子底搭乘捷運至左營高鐵站，再搭高鐵回台中烏日站，之後搭巴士到台中與朋友碰面，之後在85度C沙鹿英才店喝咖啡，4月16日與母親到家樂福沙鹿店購物，4月17日自己再到華得來清水店買飲料，目前匡列接觸者5名。

家住龍井27歲的男士官，4月15日隨船返港後，由家人開車至左營接送，先至雲林縣外婆家，再返回台中，4月16日到歐奇牛排沙鹿店用餐，4月17日曾開車至苗栗女友家中，再至新竹某風景區散步，後至苗栗商場購物，晚間返回台中住家，4月18日早上部隊召集，匡列接觸者10名。

桃園市：2名確診

桃園市長鄭文燦在臉書指出，2例確診戶籍地在桃園，案397已經完成28人居家隔離，案402也是桃園人，完成5人居家隔離。桃園市衛生局已完成疫調，活動史及接觸範圍已經框列，20日早上將公布2案疫調足跡。

台北市：1名確診

副市長黃珊珊表示，該個案行經場所都已全面消毒，對於是否有非設籍北市的確診個案停留北市，她說，沒有接到通知，也沒有其他縣市的疫調結果。

基隆：1名確診

基隆市衛生局表示，市內有1名確診，待今早8時40分說明足跡。

(中時電子報)