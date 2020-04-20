女星周曉涵不僅擁有亮眼的外型，火辣的身材讓她接到不少內衣品牌的代言，號稱新一代美胸女神，演藝生涯參與多部膾炙人口的偶像劇也打響其知名度。近日她在IG分享一張火辣照，不僅讓網友全看傻眼，更直呼她超有創意。

受到新冠肺炎疫情影響，各國都在實施居家隔離政策，因此有網紅發起「棉被裙挑戰」（#duvetchallenge）解解悶，而周曉涵也跟上這股風潮，昨（19日）她PO出一張照片，只見她披上一條棉被，胸下繫著一條銀白色皮帶固定，一雙白皙的長腿若隱若現，讓網友看了狂噴鼻血；周曉涵說：「找不到衣服穿了，就用被子頂替一下吧。」

周曉涵。（圖／翻攝自周曉涵IG）

周曉涵照片PO出後，引發網友一陣暴動，就連好友鄭茵聲也都誤認她身穿禮服，網友紛紛留言：「你太有創意了啦！（覺得眼熟的被子）」、「還是很時尚的感覺」、「女神怎麼穿搭都好看」、「以為是高級的洋裝呢～沒想到是被子」。

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(中時電子報)