海軍敦睦艦隊18日傳出3人確診後，中央流行疫情指揮中心連夜採檢744名官兵，昨（19日）再增加21例確診。為了盡早確認疫情感染情況，指揮中心與醫護人員連夜加班，疫情監測組長周志浩更是累到不小心在記者會上打瞌睡。有媒體詢問他是否有睡到2小時？他笑回，「應該有吧。」

海軍敦睦艦隊確診武漢肺炎共24例，其中18例無明顯症狀，陳時中表示，敦睦艦隊採檢人數眾多，全靠醫院和採檢人員徹夜加班才能完成，希望國防部可以配合調查。另外也已跟總統報告，希望盡快把整件事查清楚，同時因為8名確診者足跡遍布漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城等人群聚集地區，也讓指揮中心人員相當緊張、嚴陣以待。

根據《Ttoday新聞雲》報導，指揮中心發言人會後受訪時表示，敦睦艦隊的採檢是台灣目前為止檢疫量最大的疫調；周志浩接受媒體採訪時也提到，檢體來自全台各地，每一件檢體平均需要4到5個小時才能驗完，這次總共出動6間實驗室才能這麼快完成並向國人報告。

記者會結束後，周志浩打瞌睡影片也在網路上流傳，眾多網友看到後皆留言表示心疼，「會這樣一定是真的非常累，辛苦了」、「從1月到現在，每天都開記者會。真的很累啊」、「感謝大家的辛苦付出，台灣有你們真的感到驕傲」。

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(中時電子報)