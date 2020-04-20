磐石艦傳有基隆官兵染疫，市長林右昌8點40分對外說明。（許家寧攝）

敦睦艦隊爆21人染疫，基隆市衛生局昨表示，敦睦艦隊只有一人回來基隆，短暫住一晚就被召回，沒有確診個案。不過今晨中央疫情地圖發現基隆確診人數新增1人，傳出該個案就是磐石軍艦確診者，對此。市府一早5點多緊急宣布8時40分召開防疫說明記者會。

市長林右昌今早原定9點第三度視察基隆轉運站暨工程豎柱典禮，今早5點53分觀光暨城市行銷處長曾姿雯突然通知媒體，將於上午8時40分召開防疫說明記者會，由市長林右昌說明基隆疫情現況及應變作為。

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