反應慢半拍？ 磐石艦染疫傳基隆新增1人 市府8點40說明 08:242020/04/20 中時 許家寧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 磐石艦傳有基隆官兵染疫，市長林右昌8點40分對外說明。（圖擷自中華民國海軍臉書） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 磐石艦傳有基隆官兵染疫，市長林右昌8點40分對外說明。（許家寧攝） 敦睦艦隊爆21人染疫，基隆市衛生局昨表示，敦睦艦隊只有一人回來基隆，短暫住一晚就被召回，沒有確診個案。不過今晨中央疫情地圖發現基隆確診人數新增1人，傳出該個案就是磐石軍艦確診者，對此。市府一早5點多緊急宣布8時40分召開防疫說明記者會。 市長林右昌今早原定9點第三度視察基隆轉運站暨工程豎柱典禮，今早5點53分觀光暨城市行銷處長曾姿雯突然通知媒體，將於上午8時40分召開防疫說明記者會，由市長林右昌說明基隆疫情現況及應變作為。 (中時 ) #基隆 #疫情 #個案 #市長 #記者會 也許您會感興趣 推薦閱讀 紓困案 蘇煥智：執政黨若有遠見 不如推UBI 18:582020/04/16 政治 再傳零確診好消息！ 陳時中：防疫不能鬆懈 04:092020/04/17 財經要聞 新聞分析－法說弦外之音...道出三隱憂 04:092020/04/17 財經要聞 陸港觀盤－中國疫情趨緩，建議朝消費、基建類布局 04:092020/04/17 全球財經 疫情恐燒到6月 台積Q2可持平 04:102020/04/17 財經焦點 防疫優等生何必跟放牛班起鬨 04:102020/04/17 時論廣場 專家：陸經濟將呈 NIKE型緩慢復甦 04:092020/04/18 財經要聞 中經院下修全年GDP 驚險保1 04:102020/04/18 財經焦點 減少口罩排隊時間 市議員推出代辦服務 10:272020/04/18 生活 風景區現出遊潮 侯全力盯場 04:102020/04/19 生活新聞 生活熱門新聞 台灣確診＋22 宅神一句話酸爆 - 生活 屏東縣敦睦艦隊4例確診 縣府公布疫調足跡 - 生活 敦睦艦隊24人染疫！他爆在這感染就慘了 - 生活 帛琉0確診我軍艦卻染疫？台大醫：有2種可能 - 生活 台灣一放鬆就出事！疫情何時真正趨緩 唐綺陽洩天機 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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